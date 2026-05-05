Tunisie: Le président Saïed plaide une refonte du cadre juridique régissant les marchés publics

5 Mai 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par MHA

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri et le ministre de l'Équipement et de l'Habitat et ministre par intérim de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari.

La rencontre a porté sur une série dossiers relatifs au développement des infrastructures et aux moyens appropriés permettant d'accélérer la réalisation des projets bloqués ou ceux qui connaissent encore un rythme d'exécution lent, cite un communiqué de la présidence de la République.

Dans ce contexte, le chef de l'État a plaidé en faveur d'une refonte du dispositif régissant les marchés publics, appelant à ce propos à l'élaboration de nouveaux textes juridiques répondant au souci de la simplification des démarches administratives qui entravent l'exécution ou le démarrage des projets publics.

Il a, dans ce contexte, mis l'accent sur l'impératif d'instaurer un système de contrôle efficace garantissant la bonne gestion des deniers publics et consacrant le principe de redevabilité de manière ce à que les responsabilités soient clairement définies lors des différentes phases de réalisation des projets.

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