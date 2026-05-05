Angola: Le marché du carbone offre une opportunité de transformation des ressources naturelles de l'Angola

Luanda — Le marché du carbone représente une opportunité concrète pour l'Angola de transformer ses ressources naturelles et sa base énergétique en nouvelles sources de valeur, de financement et de compétitivité, a déclaré ce lundi à Luanda le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'atelier sur le marché du carbone dans le pays, qui s'est tenu aujourd'hui à Luanda, le ministre a souligné que le secteur pétrolier, compte tenu de son importance économique et de sa contribution significative aux émissions, joue un rôle central dans la réduction de l'intensité carbone de ses opérations et de son financement.

Diamantino Azevedo a réaffirmé l'importance de promouvoir des solutions bas-carbone, renforçant ainsi la position de l'Angola dans le contexte de la transition énergétique.

Selon le ministre, cette opportunité ne se concrétisera que si elle s'accompagne d'un cadre institutionnel clair, de règles robustes de mesure, de déclaration et de vérification, ainsi que d'une gouvernance transparente garantissant la crédibilité internationale et des retombées concrètes pour le pays.

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Le dirigeant a également salué l'initiative relative au développement de projets à faibles émissions de carbone qui, par le biais de l'Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG), en partenariat avec Chevron, Energies et INGA du ministère de l'Environnement, démontre l'importance de la coopération entre l'État, le secteur de l'énergie et les partenaires techniques dans la mise en place de solutions crédibles et durables.

Selon Diamantino Azevedo, pour l'Angola, il s'agit d'un agenda pour l'avenir, mais surtout d'un agenda décisionnel pour le présent.

« Il est important de reconnaître que nous sommes confrontés à un nouveau domaine, en pleine évolution, qui dépasse le cadre traditionnel de tout secteur pris isolément. C'est pourquoi son approche requiert un leadership politique, une vision intégrée et une forte coordination interministérielle », a-t-il souligné.

Concernant cet événement, il a déclaré qu'il s'agit d'un espace qui contribue à harmoniser les attentes et à orienter les décisions, permettant ainsi aux projets énergétiques d'être désormais pleinement intégrés, avec une approche qui considère le carbone comme un facteur stratégique, tant à court terme qu'à long terme.

De son côté, le président du conseil d'administration d'ANPG, Paulino Jerónimo, a estimé que le fait que le pays soit producteur de pétrole et de gaz, dispose d'importantes ressources naturelles et d'un programme de développement encore en cours de consolidation représente une opportunité incontestable, lui permettant de se positionner comme un acteur actif et crédible sur les marchés du carbone.

Paulino Jerónimo a souligné que pour l'ANPG, cet examen se traduit par une approche intégrant la décarbonation comme pilier stratégique du développement du secteur pétrolier.

« Cela implique de réduire les émissions et de les transformer en valeur économique, grâce à une participation structurée et au marché du carbone. Cela implique également de créer les conditions permettant aux opérateurs d'intégrer des objectifs de décarbonation à leurs stratégies, conformément aux normes internationales et aux engagements climatiques du pays », a-t-il déclaré.

L'Angola renforce son engagement en faveur de la décarbonation et du respect de l'Accord de Paris, avec des objectifs ambitieux définis dans sa Contribution déterminée au niveau national (CDN).

Le pays se concentre sur la réduction des émissions, la transition énergétique et le développement d'un marché du carbone robuste afin d'attirer davantage d'investissements.