Tunisie: Tourisme interne et de voisinage - Un socle de résilience et de croissance

Longtemps considéré comme un segment secondaire, le tourisme interne s'impose désormais comme un levier stratégique central du développement touristique en Tunisie. Dans un contexte marqué par une croissance du secteur, près de 11 millions de visiteurs en 2025, le ministère de tutelle mise sur le marché local et de voisinage pour renforcer la résilience du secteur et mieux répartir les flux.

Dans une conjoncture internationale marquée par l'incertitude économique, les mutations des comportements de voyage et les enjeux de durabilité, le marché local devient un véritable levier de stabilité, de croissance inclusive et d'aménagement territorial.

Filière prioritaire

La stratégie nationale de développement du tourisme durable 2035 traduit clairement cette évolution en consacrant le tourisme interne comme une filière prioritaire. Cette orientation s'explique par une ambition forte : consolider la résilience du secteur tout en démocratisant l'accès au voyage pour les citoyens tunisiens.

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La dynamique actuelle du tourisme tunisien demeure particulièrement encourageante. Les crises récentes ont démontré que les destinations disposant d'un marché local structuré résistent mieux aux chocs exogènes. Une clientèle nationale active permet, en effet, de maintenir des taux d'occupation satisfaisants, de préserver l'emploi touristique et de sécuriser les investissements réalisés dans les infrastructures.

Cependant, pour jouer pleinement ce rôle, l'offre touristique doit évoluer. Les attentes des voyageurs changent rapidement: ils recherchent davantage d'authenticité, de flexibilité, de transparence tarifaire et de simplicité dans l'expérience de réservation.

Dans cette perspective, la tenue de la première édition du Salon «Tunisian Travel Market», prévue du 7 au 9 mai 2026 à la Cité de la culture à Tunis, sera axée sur la filière du tourisme local et de voisinage. Organisé par la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav), en collaboration avec les opérateurs du secteur, cet événement ambitionne de devenir un rendez-vous annuel stratégique, réunissant professionnels et grand public autour d'une vision commune : renforcer la part du tourisme intérieur dans l'économie nationale et diversifier l'offre touristique tunisienne vers plus de qualité, de proximité et d'investissement.

Selon le président de la commission du tourisme local au sein de la Ftav, Lotfi Brahmi, ce premier Salon, placé sous le thème «Tourisme local et de voisinage : coopération, partenariat et investissement», ambitionne de devenir «un levier de relance annuel et un nouveau point d'impulsion pour le tourisme tunisien». Dans une deuxième étape, la deuxième édition prévue pour 2027 ciblera les régions Mena et arabe et la troisième transitera vers l'international.

«Le tourisme local et de voisinage est devenu aujourd'hui un client important des hôtels et des agences de voyages», indique Brahmi, exprimant la volonté de renforcer sa part dans les recettes du tourisme national. Au programme de ce Salon, des rencontres B2B entre les acteurs du tourisme tunisien et ceux des pays voisins et des rencontres ouvertes entre professionnels et clients potentiels en vue d'ancrer une culture de réservation à l'avance «early booking».

Essor des destinations émergentes

Il est question aussi de veiller à améliorer la qualité des services et à ancrer une culture de qualité avec l'ambition de faire passer la part du tourisme local en termes de nuitées passées, actuellement estimée entre 20 et 25 %, à 50 % d'ici 2035. Au-delà de sa dimension économique, le tourisme interne et de voisinage représente également un puissant levier de développement territorial.

Contrairement au tourisme international, souvent concentré sur quelques pôles majeurs, la demande locale peut favoriser l'essor de destinations émergentes, stimuler l'entrepreneuriat local et contribuer à une meilleure répartition des flux touristiques sur l'ensemble du territoire. Elle participe ainsi à la valorisation du patrimoine naturel et culturel, tout en soutenant une dynamique de croissance plus inclusive et durable. Pour concrétiser ce potentiel, les opérateurs doivent engager des actions structurantes.

Le tourisme interne et de voisinage n'est plus une simple alternative conjoncturelle. Il constitue désormais un choix stratégique pour accompagner la transformation du modèle touristique tunisien. En structurant un écosystème cohérent associant acteurs publics, opérateurs privés et plateformes digitales innovantes, la Tunisie peut faire du tourisme local un véritable moteur de croissance durable. L'enjeu des prochaines années est clair : faire du tourisme intérieur un moteur pour l'emploi, la croissance locale et le développement régional.

Les professionnels du secteur appellent à l'adoption d'une nouvelle approche visant à maintenir le tourisme intérieur en effervescence tout au long de l'année, avec des séjours plus abordables et adaptés aux familles. Il est aussi important de disposer d'une matrice d'aide à la décision capable d'orienter les investissements et de repositionner durablement le tourisme interne comme levier stratégique de croissance et de résilience.

Selon un benchmark international, le tourisme interne représente 67% des voyages en France, 63 % en Espagne, 52 % en Turquie et 40 % au Portugal. Autant de références qui confortent l'idée qu'un marché intérieur robuste peut constituer un socle de résilience et de croissance. La Tunisie bénéficie aussi d'un tourisme de voisinage très intense puisqu'il contribue à hauteur d'environ 54 % des arrivées aux frontières, mais avec uniquement 10% des nuitées et 13,4 % des recettes.

Ainsi, et selon le bilan de 2025, le tourisme tunisien a confirmé une tendance haussière, portée par un record de fréquentation et une progression des recettes. Les recettes touristiques ont dépassé 8,09 milliards de dinars, soit une hausse d'environ +6,5 % par rapport à 2024, selon la BCT. Dans ce dynamisme, le tourisme local et de voisinage s'affirme, selon les professionnels du secteur, comme un pilier en consolidation, représentant près de 20 à 25 % des nuitées hôtelières et devenant un moteur important de la demande intérieure, soutenant la résilience du secteur tout au long de l'année.