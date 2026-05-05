Tunisie: Le ministère des Affaires étrangères rend hommage à des diplomates tunisiens disparus

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a diffusé une vidéo hommage à plusieurs ambassadeurs décédés entre 2025 et 2026, lors d'une cérémonie organisée lundi à son siège à l'occasion du 70e anniversaire de sa création.

Cette initiative a permis de saluer leur mémoire et de mettre en lumière les différentes missions diplomatiques qu'ils ont accomplies tout au long de leur carrière, tant au sein du ministère que dans les organisations internationales, notamment celles relevant du système des Nations Unies.

Il s'agit des personnalités suivantes :

Noureddine Hached : décédé le 28 février 2025. Il a occupé les fonctions d'ambassadeur de Tunisie à Bruxelles (Belgique), Rome (Italie) et Alger. Il a également exercé des responsabilités régionales de haut niveau en tant que représentant de l'Organisation de l'unité africaine à Genève (Suisse), puis en tant que secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, basé à Tunis. Sa carrière ne s'est pas limitée à la diplomatie, puisqu'il a également exercé des fonctions gouvernementales et parlementaires, notamment en tant que ministre de l'Emploi.

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Taher Sioud : décédé le 24 avril 2025. Il a été ambassadeur de Tunisie à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), puis à La Haye (Pays-Bas) et à Bruxelles (Belgique). Il a également occupé d'importantes fonctions gouvernementales, dont celles de secrétaire d'État aux Affaires étrangères, de ministre du Commerce et de vice-gouverneur de la Banque centrale.

Moncef Larbi : décédé le 18 octobre 2025. Il a été ambassadeur à Abidjan (Côte d'Ivoire) puis à Prague (République tchèque), et a servi dans les missions tunisiennes à Dakar (Sénégal), La Haye (Pays-Bas) et Alger. Il a également occupé des responsabilités, notamment chargé de mission au cabinet du ministre des Affaires étrangères et directeur des affaires africaines, ainsi que secrétaire permanent de l'Internationale socialiste. Ali Tekaya: décédé le 25 janvier 2026. Il a été ambassadeur de Tunisie à New Delhi (Inde), puis à Lisbonne (Portugal), et a occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration centrale.

Mondher Mami : décédé le 10 février 2026. Il a exercé en tant qu'ambassadeur de Tunisie à Vienne (Autriche) et auprès de l'UNESCO, avant d'être nommé ambassadeur à Paris (France), puis à Prague (République tchèque). Il a également occupé des fonctions de haut niveau, notamment conseiller à la Présidence de la République et directeur général du protocole, et a contribué à la formation, en tant qu'enseignant, à l'Académie diplomatique internationale.

Youssef Ben Haha : décédé le 19 mars 2026. Il a été ambassadeur de Tunisie à Stockholm (Suède), puis à Athènes (Grèce), et a assumé plusieurs responsabilités au sein de l'administration centrale. Afif Hendaoui : décédé le 30 mars 2026. Il a été ambassadeur de Tunisie à Stockholm (Suède), puis représentant de la Tunisie auprès des organisations internationales à Vienne (Autriche), avant d'être nommé ambassadeur auprès de la Confédération suisse et du Vatican. Il a également occupé diverses fonctions administratives et académiques, témoignant de la diversité et de la richesse de son parcours.