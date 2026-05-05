Tunisie: MI - 93 arrestations au pays dans une vaste opération contre la criminalité organisée

Le ministère de l'Intérieur a annoncé le démantèlement de plusieurs réseaux criminels spécialisés dans la fraude électronique, le blanchiment d'argent et le trafic international de stupéfiants, à l'issue d'opérations menées par les unités de la police et de la Garde nationale, selon un communiqué officiel publié lundi.

Ces opérations ont conduit à l'arrestation de 93 personnes au total, ainsi qu'à la saisie d'importantes quantités de drogues, de fonds financiers et de moyens logistiques utilisés par les réseaux criminels, a précisé le ministère de l'Intérieur. Dans une première opération, les unités de la sous-direction des affaires criminelles de la police judiciaire ont démantelé un réseau spécialisé dans la cyberescroquerie et le blanchiment d'argent. Les membres de ce réseau créaient de faux comptes sur les réseaux sociaux pour proposer des produits à des prix attractifs, avant de pirater des comptes de victimes et d'usurper leur identité afin d'extorquer de l'argent à leurs proches.

Selon le même communiqué, les suspects se faisaient passer pour des agents des forces de l'ordre et des avocats fictifs afin d'obtenir des transferts financiers sous prétexte de paiement d'amendes. Cette opération a permis l'arrestation de 26 personnes, ainsi que la saisie de véhicules, d'équipements électroniques et de documents liés aux transferts financiers. Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné leur placement en détention pour plusieurs chefs d'accusation, dont le blanchiment d'argent et l'intrusion dans des systèmes informatiques.

Par ailleurs, une seconde opération menée par la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale à Ben Arous, en coordination avec le parquet de Sousse 2, a permis de démanteler un réseau international actif dans le trafic de résine de cannabis vers la Tunisie. Cette enquête, qui a duré dix mois, a mis au jour les circuits de financement du réseau.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette opération a conduit à l'interpellation de 67 personnes, dont des Tunisiens et des étrangers, ainsi qu'à l'identification de 29 autres individus recherchés. Les autorités ont également saisi 106,5 kg de cannabis, environ 1,442 million de dinars en espèces, des bijoux d'une valeur estimée à 600 000 dinars, ainsi que 26 véhicules utilisés dans les activités de trafic et de blanchiment. Au total, 17 procès-verbaux ont été établis, couvrant des infractions liées aux stupéfiants, au change parallèle et au blanchiment d'argent via des cryptomonnaies, toujours selon le ministère de l'Intérieur.