Tunisie: Le ministère des Affaires étrangères célèbre son 70ème anniversaire

Le Ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a célébré, lundi 3 mai 2026, le 70e anniversaire de sa création (3 mai 1956), lors d'une cérémonie organisée à son siège à Tunis. L'événement s'est déroulé en présence de nombreux diplomates issus de différentes générations ainsi que de plusieurs invités.

La cérémonie a débuté par une allocution du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, qui a affirmé que la diplomatie tunisienne poursuivra ses efforts pour consolider ses relations au sein de ses espaces d'appartenance arabe, musulman, maghrébin, africain et méditerranéen. Il a insisté sur le respect de la souveraineté des États, le principe d'égalité entre les nations et le refus de toute forme d'ingérence dans les affaires internes.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance de diversifier les partenariats sur la base d'intérêts communs, tout en réaffirmant le soutien de la Tunisie aux causes justes, en particulier la cause palestinienne. Le ministre a également indiqué que l'identité diplomatique tunisienne est profondément ancrée dans son attachement à la Charte des Nations Unies et à ses principes, qui constituent le fondement de sa légitimité internationale. Selon lui, ces valeurs et les réalisations diplomatiques contribuent à renforcer l'image de la Tunisie en tant que symbole de paix, de sécurité, de développement, de tolérance et de coexistence pacifique.

Par ailleurs, il a mis en avant le rôle essentiel de la communauté tunisienne à l'étranger, qu'il a qualifiée de trait d'union solide entre la Tunisie et les pays frères et amis. À cet égard, il a réaffirmé l'engagement du ministère à améliorer les services consulaires et à répondre efficacement aux préoccupations des Tunisiens résidant à l'étranger.

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Au cours de la cérémonie, les invités ont assisté à la projection d'une vidéo rendant hommage à plusieurs ambassadeurs disparus entre 2025 et 2026, notamment Noureddine Hached, Tahar Sioud, Moncef Larbi, Ali Tekia, Mondher Mami, Youssef Ben Haha et Afif Hendaoui. Ce document a mis en lumière le parcours et les contributions de ces figures diplomatiques ayant marqué plusieurs générations.

L'événement a également été marqué par le dévoilement du logo du 70e anniversaire du ministère, orné du chiffre 70, symbole d'un parcours diplomatique fondé sur l'équilibre, la continuité, une vision globale, ainsi que l'ouverture de la Tunisie sur son environnement, tout en préservant sa souveraineté et son identité nationale. Des extraits d'un documentaire consacré à cet anniversaire, diffusé à la télévision nationale, ont également été présentés.

La cérémonie a mis en avant la symbolique de la continuité entre générations, illustrant la convergence entre les pionniers du siècle dernier et les nouvelles générations appelées à prendre la relève. Cette dynamique garantit la poursuite de la mission du ministère en tant qu'institution souveraine engagée dans la défense des intérêts nationaux, le rayonnement international de la Tunisie, la protection de sa sécurité et celle de ses citoyens à l'étranger, a-t-il soutenu.

Dans une déclaration aux médias, le professeur d'histoire contemporaine Khaled Obeid, également présent, a souligné l'importance de préserver cette continuité générationnelle, considérant la diplomatie tunisienne comme l'une des plus hautes expressions de la souveraineté nationale. Il a ajouté que la diplomatie tunisienne peut légitimement être fière de ses générations fondatrices, qui ont su transmettre leur savoir, leur expérience et leurs valeurs aux générations suivantes.