Angola: Un missionnaire catholique décourage l'émigration des jeunes angolais

Ndalatando — Le missionnaire catholique, Mauro Costantini, a déconseillé ce lundi, à Ndalatando, dans la province de Cuanza-Norte, l'émigration des jeunes Angolais, réaffirmant qu'en Angola il y a plusieurs potentialités pour son plein développement.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, à l'occasion du mois d'avril, consacré à la jeunesse angolaise, le recteur du Sanctuaire Nossa-Senhor Auxiliadora a exhorté les jeunes Angolais à rester en Angola pour contribuer à son développement.

Le prêtre a dit avoir vu, plusieurs émigrants menés une vie très difficile en Europe, ajoutant que beaucoup d'entre eux vivent non seulement dans la pauvreté mais dans la misère. C'est pourquoi, il a conseillé aux jeunes Angolais de s'investir dans le développement de leur pays et de ne pas se contenter seulement des appels d'offres publics, mais de faire preuve de créativité pour promouvoir l'employabilité.

En plus, il a souligné que chaque jeune est capable d'inventer et de créer des emplois.

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Pour lui, dans la vie les jeunes doivent se battre, faire des efforts et développer des ambitions pour obtenir ce qu'ils désirent.

« Le bonheur trouve son sens dans les efforts, et Dieu donne à chacun la capacité de réussir dans la vie », a-t-il prêché.

Le mois d'avril est dédié à la jeunesse angolaise, en mémoire du héros et nationaliste angolais, José Mendes de Carvalho, connu sous le nome de Hoji-ya-Henda, mort à l'âge de 26 ans, en 1968, lors d'un assaut contre une base des troupes coloniales portugaises. IMA/VIC/DF/