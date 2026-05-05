Tunisie: Le géant Taiking Electronics choisit le pays pour sa première unité de production hors de Chine

La société chinoise Taiking Electronics a choisi la Tunisie pour implanter sa première unité de production en dehors de la Chine, avec un investissement initial estimé à 40 millions de dinars et la création prévue d'environ 300 emplois, a annoncé le ministère de l'Économie et de la Planification.

L'ensemble de la production de cette nouvelle filiale, baptisée Taiking Electronics Tunisia, sera entièrement destiné à l'exportation. L'entreprise est spécialisée dans les industries mécaniques et la fabrication de composants de haute précision pour véhicules électriques et électroniques.

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a reçu le lundi 4 mai 2026 une délégation de l'entreprise composée de Moli Chen, directeur exécutif, et de Kurt Wong, directeur général. La société a finalisé toutes les étapes préparatoires du projet, y compris l'acquisition du terrain.

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Lors de cette rencontre, Moli Chen a présenté les activités du groupe ainsi que ses orientations stratégiques, fondées sur le développement et l'extension de ses capacités de production grâce à l'adoption de technologies avancées. Il a souligné que le choix de la Tunisie résulte d'études approfondies ayant mis en évidence ses atouts en matière d'investissement, de compétitivité et de positionnement industriel.

De son côté, Samir Abdelhafidh a salué cette décision, exprimant la disponibilité des structures publiques concernées à accompagner le projet et à assurer les meilleures conditions pour son lancement et son développement dans les délais les plus courts. La réunion s'est tenue en présence du directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, du chargé de la gestion de l'Instance tunisienne de l'investissement Jalel Taïeb, ainsi que de responsables du ministère et de l'Instance tunisienne de l'investissement, et du directeur général du pôle de développement de Sousse Novation City, Hichem Turki.