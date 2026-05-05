Tunisie: Lancement du guichet de subvention 'NUMÜ' pour booster les entreprises

Un guichet de subvention baptisé "NUMÜ", destiné à soutenir la mise en place de services d'accompagnement visant à accélérer la croissance et la pérennité des entreprises tunisiennes, a été lancé.

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du projet "WATANI", mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et financé par l'Agence française de développement (AFD).

Doté d'une enveloppe globale de 1,4 million d'euros, ce guichet cible les structures d'appui à l'entrepreneuriat, notamment les incubateurs, les associations, les organisations non gouvernementales, les cabinets, les réseaux ainsi que les structures financières. Il a pour objectif de financer des services au profit d'entreprises formalisées depuis au moins un an (startups, TPE, PME), afin de les accompagner dans leur développement, leur structuration et leur accès à de nouvelles opportunités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet "WATANI" ambitionne de renforcer l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, en favorisant la création d'opportunités économiques durables dans les régions et en mobilisant les compétences, notamment celles de la diaspora. Dans ce cadre, le guichet "NUMÜ" devrait permettre d'accompagner environ 500 entrepreneurs justifiant d'au moins une année d'activité, à travers des mécanismes innovants facilitant l'accès au marché, au financement et le renforcement des capacités organisationnelles, techniques et financières.

Ouvert jusqu'à épuisement des fonds, et au plus tard le 30 septembre 2026, ce dispositif prévoit des cycles d'évaluation bimestriels. Les projets retenus pourront s'étendre sur une durée maximale de 24 mois, incluant une phase de clôture. Doté d'un budget global de 5 millions d'euros sur une période de 42 mois, le projet "WATANI" s'articule autour de trois composantes principales : l'accompagnement renforcé à l'entrepreneuriat en région, la mise en place de mécanismes innovants d'appui aux TPE/PME et la consolidation des structures d'appui à l'innovation, à l'instar de "The Dot".