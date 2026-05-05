Tunisie: Apparition d'un serpent géant à proximité d'une école

4 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Un serpent d'environ trois mètres de long a été aperçu sur la route nationale n°73, au niveau du carrefour reliant le mausolée de Sidi Khalifa et la localité d'Ouled Haffouz, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, suscitant la panique des habitants, notamment en raison de sa proximité avec une école primaire.

L'information a été rapportée par Abdennabi Khlifi, habitant de la région, lors d'une intervention téléphonique faite ce lundi 4 mai 2026 sur Jawhara FM. Selon lui, le reptile a été observé dans un terrain vague abandonné, présentant des trous et situé près d'une source d'eau, un environnement favorable à ce type d'animaux. Il a précisé que le serpent est resté immobile et n'a pas quitté les lieux, alors qu'une école primaire sans clôture se trouve à proximité immédiate.

Un serpent non venimeux selon un spécialiste

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Intervenant dans la même émission, le chasseur de serpents Bechir Bejaoui a indiqué qu'il s'agit d'un "serpent vert", une espèce non venimeuse et sans danger pour l'homme. Il a toutefois recommandé aux citoyens de faire appel à des spécialistes en cas de découverte de serpents dans des zones habitées, précisant disposer du matériel nécessaire pour leur capture et l'identification de leurs zones de présence.

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