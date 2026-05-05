Tunisie: 852 millions de dinars pour transformer 160 quartiers au pays

4 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a mobilisé une enveloppe de 852 millions de dinars dans le cadre de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation, couvrant 160 quartiers répartis sur 99 municipalités.

L'annonce a été faite lundi par la PDG de l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, Sondes Kraiem, lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale tunisienne. Elle a précisé que 130 quartiers sont actuellement en cours d'aménagement et de réhabilitation, dont 38 ont déjà été achevés. Le coût global du programme, estimé à 852 millions de dinars, couvre l'ensemble de ses composantes.

La responsable a, par ailleurs, insisté sur le rôle central des citoyens dans la préservation des infrastructures et des équipements réalisés, soulignant que le civisme et la sensibilisation des habitants sont essentiels pour assurer la durabilité des aménagements. Concernant le lancement éventuel d'une troisième génération du programme, elle a indiqué que cette décision reste conditionnée à la réalisation d'études préalables.

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De son côté, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a appelé, lors d'une récente réunion du comité de pilotage du programme, à mieux encadrer le calendrier d'exécution des différentes composantes, notamment celles liées à l'aménagement de lots sociaux destinés à la construction. Il a également insisté sur la nécessité d'accélérer le règlement des problématiques foncières et de finaliser les procédures d'attribution des marchés, afin de garantir l'avancement du programme dans les délais fixés.

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