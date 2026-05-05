Tunisie: JS Omrane/Espérance - L'EST s'impose 1-0 grâce à Meriah

4 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance Sportive de Tunis a décroché une victoire précieuse (1-0) sur la pelouse de la JS Omrane, ce lundi, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.

Dans une rencontre longtemps fermée, les débats ont été marqués par un tournant dès la première période avec l'expulsion de Ben Amor M. (29e) côté JS Omrane, laissant les locaux évoluer à dix. Malgré cette supériorité numérique, l'Espérance a dû patienter jusqu'à la 77e minute pour faire la différence, grâce à un penalty transformé par Y. Meriah. Solide défensivement en fin de match, l'EST a su gérer son avantage jusqu'au coup de sifflet final, confirmant une victoire importante dans la course au titre.

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