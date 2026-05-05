Tunisie: Ligue 1/Règlements - Comment départager les équipes en cas d'égalité ?

Au moment où le championnat touche à sa fin et la concurrence fait rage et bat son plein entre les équipes concernées par le titre, une place pour les compétitions africaines, la montée et la descente directe en Ligue 1, l'accession et la rétrogradation directes et les éventuels matches-barrages en Ligue 2 et en Ligues amateurs, il est bon de rappeler les critères successifs énumérés dans les règlements sportifs pour départager deux ou plusieurs équipes qui termineraient l'exercice à égalité.
- Critère 1 : le plus grand nombre de points obtenus dans les matches aller- retour entre les deux ou plusieurs équipes concernées par l'égalité.
- Critère 2 : si l'égalité persiste entre deux ou plusieurs équipes, on passe au goal-différence particulier (différence de buts) des matches aller/ retour entre ces équipes concernées. Les buts marqués lors des deux phases aller/ retour ont la même valeur (les buts marqués à l'extérieur ne comptent pas double en cas d'égalité entre les buts marqués et les buts encaissés).
- Critère 3 : Si l'égalité persiste toujours, on passe au goal-différence des équipes concernées dans tous les matches de la phase aller.
- Critère 4 : Si l'égalité persiste toujours entre les équipes concernées, on passe au plus grand nombre de buts marqués lors de la phase aller
- Critère 5 : Si l'égalité persiste encore entre deux ou plusieurs équipes, il sera tenu compte du plus grand nombre de buts marqués dans les matches aller/ retour entre ces équipes concernées par cette égalité.
- Critère 6 : Si après les cinq critères indiqués, les deux ou plusieurs équipes sont toujours à égalité, ce qui est un fait rare mais pas impossible, on prend en compte le meilleur classement Fair-Play de la saison pour les départager. La FTF peut procéder au tirage au sort pour départager les équipes qui n'auraient pas pu être départagées par les six critères successifs indiqués.