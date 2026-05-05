Togo: Des opportunités pour les jeunes

5 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Les dispositifs publics d'appui à l'emploi produisent des résultats tangibles, avec des performances qui dépassent les objectifs initialement fixés.

En 2021*, les programmes gouvernementaux ont permis la création de 26 223 emplois à travers 11 248 microentreprises portées par de jeunes entrepreneurs. Sur les cinq dernières années, le programme THIMO (Travaux à haute intensité de main-d'œuvre) a généré 169 311 emplois temporaires, soit bien au-delà des 108 636 initialement prévus.

En parallèle, 14 351 personnes, dont une forte proportion de jeunes et de femmes, ont bénéficié de formations en entrepreneuriat pour renforcer leur insertion professionnelle. Et plus de 6,3 milliards de Fcfa ont été mobilisés pour soutenir des initiatives dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, l'agro-alimentaire, l'artisanat, le numérique et les services.

Ces résultats traduisent une approche cohérente et multidimensionnelle : former, financer, accompagner. Une stratégie qui cible en priorité les plus vulnérables jeunes et femmes pour en faire des acteurs à part entière du développement économique national.

Derniers chiffres connus.

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