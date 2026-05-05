Gabon: Rencontre entre le Chef de l'Etat, la diaspora gabonaise et les influenceurs - Cap sur l'investissement et l'engagement de la jeunesse

Le président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé ce jour, avec une délégation de la diaspora gabonaise, élargie à plusieurs influenceurs présents à Libreville dans le cadre de l'inauguration du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba.

Dans une atmosphère directe et tournée vers l'impact, cette rencontre a permis à chacun de présenter ses projets, ses initiatives et ses ambitions pour le Gabon.

Porteurs d'expertises variées et d'expériences internationales, les membres de la diaspora ont réaffirmé leur volonté de contribuer activement au développement national, notamment à travers l'investissement, la création d'entreprises et le transfert de compétences.

Les influenceurs, également mobilisés, ont mis en avant leur rôle croissant dans la valorisation de l'image du Gabon et dans la mobilisation de la jeunesse. Ils ont exprimé le souhait de bénéficier d'un accompagnement plus structuré et d'un soutien appuyé des pouvoirs publics afin de donner une plus grande portée à leurs initiatives.

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En réponse, le Chef de l'État a salué l'engagement de ces nouveaux relais d'influence et a réaffirmé sa volonté d'accompagner la jeunesse gabonaise dans la concrétisation de ses projets. Il a encouragé l'ensemble des participants à transformer leurs idées en actions concrètes, en investissant dans des secteurs porteurs et en contribuant à la création de richesse et d'emplois.

Dans cette dynamique, le président de la République a mis en lumière les dispositifs existants d'appui à l'entrepreneuriat, notamment la Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat du Gabon (BCEG), présentée comme un levier structurant pour le financement des initiatives. Il a précisé que cette structure offre des conditions avantageuses, avec un taux de remboursement fixé à 4 %, afin de faciliter l'accès des jeunes et des porteurs de projets aux ressources financières.

Réaffirmant que le développement du Gabon repose sur l'engagement de ses propres talents, le Chef de l'État a exhorté la diaspora à franchir le cap du retour au pays afin d'investir durablement et à participer activement à la transformation de la nation.

Cette audience est une étape significative dans la construction d'un partenariat renouvelé entre l'État, sa diaspora et ses forces vives, désormais orienté vers l'action, l'innovation et l'impact.