Gabon: Clap de fin pour le Forum International de Libreville pour l'Innovation et le Développement

Libreville tourne la page du Forum International pour l'Innovation et le Développement avec une feuille de route ambitieuse. Après deux jours de travaux, la séance solennelle de restitution s'est tenue ce lundi 4 mai au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, nouvellement inauguré la veille, par le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, en présence de six Chefs d'État et d'autres représentants des chefs d'État et de gouvernement.

De la réflexion à l'action

C'est dans une somptueuse salle du Palais des Congrès que la journée du 4 mai a été consacrée aux travaux techniques. Sous l'égide du sous-comité scientifique, 30 experts nationaux et internationaux ont planché sur trois axes : stabilité politique, climat des affaires et intelligence artificielle. L'objectif voulu était de : transformer les grandes orientations du 3 mai en mesures concrètes.

Le résultat : la « Déclaration de Libreville » a été présentée par le Pr Alfred Ngomanda, Commissaire Général du CENAREST. Le document trace les priorités pour accélérer la transformation économique du Gabon.

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Les 5 piliers de la Déclaration de Libreville

1. IA et Innovation : Faire de l'intelligence artificielle un levier de compétitivité pour l'administration et le secteur privé, afin d'accélérer la digitalisation du pays.

2. Corridors logistiques : Renforcer les infrastructures pour confirmer le rôle du Gabon comme hub régional et booster l'attractivité du territoire.

3. Sécurité juridique : Améliorer la prévisibilité du cadre légal et la protection des investissements.

4. Souveraineté alimentaire : Mettre en place des financements innovants pour développer les chaînes de valeur agricoles.

5. Inclusion : Déployer des plans d'action dédiés aux jeunes et aux femmes pour les intégrer pleinement à l'économie de demain.

Quid des engagements immédiats ?

Au-delà des recommandations, le Forum a débouché sur du concret. Plusieurs conventions et partenariats stratégiques ont été signés entre l'État, des institutions financières et des acteurs privés. Ils visent le financement de projets structurants. De nombreuses rencontres B2B et B2G se sont également tenues en marge des sessions.

Forum : lieu de dialogue pour les affaires

Pour le Comité d'Organisation, ce Forum n'est pas un événement isolé. Il marque, selon lui, « la naissance d'une plateforme permanente de dialogue public-privé », conformément à la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le Commissariat Général aux Expositions du Gabon a salué la mobilisation des 6 Chefs d'État, des panélistes, des 3 000 participants et de l'ensemble des partenaires ayant contribué au succès de cette édition.

Il faut souligner à toutes fins utiles que le Forum International de Libreville pour l'Innovation et le Développement est une initiative de l'État gabonais. Son ambition est de faire du pays, un lieu par excellence où la réflexion et d'innovation se tiennent par la main, un lieu par excellence de rencontre, où chaque année, décideurs, investisseurs et experts s'invitent pour échanger et trouver des solutions pour le développement du continent.