Algérie: Le président de la République rencontre des responsables des médias nationaux

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rencontré, lundi à Alger, des responsables d'établissements médiatiques nationaux de l'audiovisuel et de la presse écrite et électronique, lors d'une rencontre perpétuant une tradition consacrée par Monsieur le président, au cours de laquelle il a écouté leurs préoccupations et aspirations au service du secteur médiatique national.

Cette rencontre, organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a été l'occasion de réaffirmer l'attention particulière accordée par le président de la République au renforcement du lien intrinsèque entre la liberté de la presse, en tant que l'un des droits des citoyens, les libertés fondamentales devant être constamment consolidées, et entre la responsabilité liée au respect de la déontologie professionnelle qui protège juridiquement les journalistes contre tout abus et toute dérive.

Elle a également permis d'exposer la nouvelle approche de renforcement efficace des médias nationaux, en phase avec les transformations numériques, répondant aux exigences du service public, et incarnant la vision stratégique, visant à permettre aux institutions de l'Etat de consolider leur partenariat avec les médias nationaux, garantissant ainsi le droit du citoyen à une information fiable, tout en rendant nos médias plus aptes à agir en tant qu'acteur clé dans la bataille de conscientisation et d'édification nationales.

Cette rencontre a eu lieu lors de la cérémonie présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année.

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