Congo-Brazzaville: Littérature - Présentation et remise officielle du livre-mémoire consacré à Mgr Hervé Itoua

Une cérémonie exceptionnelle s'est déroulée le 3 mai à Paris, à l'occasion de la présentation et remise officielle du livre consacré aux analyses et témoignages sur l'héritage généré autour du personnage de Mgr Hervé Itoua, un pasteur visionnaire, père fondateur du diocèse de Ouesso. L'ouvrage, fruit d'un long travail de mémoire et de gratitude, est signé de deux prêtres de ce diocèse, les Pères Lys Mokoko et Chanel Motondo. Il est paru à la Collection Connaissances et savoirs de l'éditeur Publibook.

Pour la cérémonie dominicale, la salle affichait une affluence comble constituée par les personnalités de l'Église, de la culture et plusieurs membres de la diaspora, dont de nombreux fidèles. Tous s'étaient donnés rendez-vous pour une belle et rare cérémonie qui a consisté à réunir prêtres, laïcs engagés, amis, membres de la diaspora. Henri Okemba, ambassadeur de la République du Congo en Italie, est venu à titre individuel. À ses côtés, Armand Remy Balloud-Tabawé, ministre conseiller à l'ambassade du Congo en France, ainsi que les évêques Jean Gardin et Abagna, sous la modération de l'ancien ministre Ouabari Mariotti.

L'ensemble des interventions avait une empreinte religieuse axée sur l'apostolat de Mgr Hervé Itoua. Chaque orateur a déposé sa pierre. Les Pères Lys Mokoko et Chanel Motondo ont raconté le pasteur de terrain, l'homme des pistes de la Sangha, le formateur exigeant et aimant. Ils ont salué un bâtisseur de paix, un homme de culture et de dialogue, puis témoigné de sa paternité exigeante envers les jeunes prêtres et de son zèle missionnaire en terre Sangha-Likouala.

Quant aux prises de parole des deux évêques, Gardin et Abagna, et des abbés Suijes Samba et Thierry Dorel, elles ont permis d'évoquer Mgr Itoua, l'évêque de prière, d'annonce et de charité. Des interventions qui respiraient l'Évangile, la foi, la fidélité, le don total.

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Pour sa part, le ministre conseiller, Armand Remy Balloud Balawe, a souligné l'esprit constructif de Mgr Hervé Itoua et mis en relief son rôle de pont entre les peuples et les cultures, saluant, par ailleurs, l'ouvrage écrit pour matérialiser son apostolat et relever son parcours d'homme.

Lors de cette cérémonie, arborant sa soutane et son bonnet rouge, Mgr Hervé Itoua avait une allure grave qui fera date. Sa voix posée a livré un enseignement d'une densité rare. Avec des brins de conseils offerts comme un testament, il a exhorté l'assistance à ne jamais se détacher de Dieu. « Restez greffés au Christ », a-t-il lancé. « C'est là notre force, notre joie, notre avenir », a-t-il ajouté.

S'en sont suivis un silence, puis une ovation debout, respectueuse. À cet instant, l'expression de Mgr Hervé Itoua "Fondateur" a traversé la salle comme un refrain.

En effet, fondateur de paroisses au fond de la forêt, fondateur de structures de formation, fondateur de vocations, Mgr Itoua a posé des fondations invisibles dans les coeurs. Le livre en témoigne. Mgr Hervé Itoua a semé. D'autres moissonnent.

Dans sa vie, Mgr Hervé Itoua n'a pas cherché les honneurs ; il a cherché les âmes. Et ce 3 mai 2026 à Paris, l'Église et les fidèles, réunis autour d'un livre, n'ont fait que rendre à son apostolat ce qu'il a lui-même reçu de Dieu.

Comme l'a écrit l'ambassadrice Rosalie Kama Niamayoua dans la préface du livre, l'évêque fondateur demeure l'apôtre. Et l'apôtre continue de parler, à travers ceux auxquels il a su engendrer la foi.

La séance de dédicace du livre par les révérends Pères Lys Mokoko et Chanel Motondo, suivie d'un verre d'amitié offert aux participants, a clos la cérémonie après le mot de remerciement de Jean Pierre Benga.

À propos de cet ouvrage, les auteurs rendent hommage à Mgr Hervé Itoua, premier évêque du diocèse de la Sangha-Likouala (1983-2006), en République du Congo, et éclaire son action pastorale et missionnaire exceptionnelle. Avec persévérance et foi, il a fondé une Église locale où le Christ rejoint et éclaire toute culture, marquant profondément le peuple sanghanais et likoualien par son charisme, sa fraternité et sa vision missionnaire. À travers témoignages et analyses, l'ouvrage explore la vie humaine, spirituelle et apostolique de Mgr Itoua, mettant en lumière son héritage institutionnel, son engagement social, et son leadership pastoral. Son parcours constitue un véritable laboratoire d'expérience pour comprendre le travail pastoral bien fait et l'importance de transmettre cet héritage aux générations futures. Un récit d'inspiration, de gratitude et de mémoire, célébrant un serviteur de Dieu qui a considéré la Sangha et la Likouala comme des terres sacrées à chérir et à faire rayonner.

EAN13 9782342390483

Nombre de pages : 154

PRIX 15.90 Euros