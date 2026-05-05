Sénégal: Pose de la première pierre d'un hôtel cinq étoiles de 250 chambres à Pointe Sarène

Pointe Sarène (Mbour) — Le ministre, secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, a posé, lundi à Pointe Sarène (Mbour, ouest), la première pierre du Palmera Hôtel & Resort, un hôtel-club 5 étoiles d'une capacité de 250 chambres avec suites, a constaté l'APS.

Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Amadou Ba, le directeur général de la Société d'aménagement de la Petite-Côte (SAPCO), Serigne Mamadou Mboup, le préfet de Mbour, Amadou Diop, et le sous-préfet de Sindia, Elhadj Djiby Bocoum, ont pris part à la cérémonie de pose de la première prière de ce réceptif hôtelier à Pointe Sarène, dans le département de Mbour.

Implanté sur une superficie de 4,93 hectares, dans l'un des pôles touristiques majeurs du littoral sénégalais, le Palmera Hôtel & Resort vise à répondre aux normes internationales tout en garantissant une intégration harmonieuse des populations locales.

Le projet est porté par Dall Bi SA et la Mutuelle des Douanes sénégalaises, avec la SAPCO-Sénégal comme aménageur.

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"Ce complexe 5 étoiles illustre l'ambition de doter le Sénégal d'infrastructures capables d'attirer des investisseurs et un opérateur hôtelier de classe mondiale", a déclaré Boubacar Camara, qui représentait le Premier ministre Ousmane Sonko à cette cérémonie.

Selon lui, l'ambition du gouvernement est de faire du tourisme un levier de croissance, de création d'emplois et de rayonnement international, avec des infrastructures compétitives respectant l'environnement et profitant directement aux populations.

"À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse, le déficit d'infrastructures hôtelières au Sénégal est criant", a noté le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Amadou Ba, soulignant la nécessité de combler le gap.

Evoquant "les conditions favorables" qu'offre le Code des investissements et la fiscalité au Sénégal, Amadou Ba a salué "l'esprit patriotique" de Dall Bi SA, "un groupe sénégalais qui croit à l'hôtellerie, domaine qui n'est plus réservé aux étrangers".

"En mettant en avant cette synergie entre la SAPCO-Sénégal, Dall Bi SA et le Groupe Palm Beach, nous consacrons le principe de la souveraineté économique", a souligné, pour sa part Serigne Mamadou Mboup, directeur général de la SAPCO.

"L'objectif est de bâtir un écosystème où l'expertise nationale et les capitaux endogènes prennent le contrôle de nos secteurs porteurs", a précisé M. Mboup.