Sénégal: Thiès - 50 femmes entrepreneures démarrent une formation intensive en gestion financière

Thiès — Une cinquantaine de femmes entrepreneures venues de toutes les régions du Sénégal ont entamé, lundi à Thiès, une session de formation intensive en gestion financière, leadership et stratégie de communication, initiée par la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), pour une durée de cinq semaines, a constaté l'APS.

"Nous venons de lancer cette session de formation qui est destinée à 50 femmes, venues de toutes les régions du pays", a indiqué Khadidiatou Diop, responsable de l'accompagnement non-financier et de l'animation de l'écosystème à la DER/FJ.

La formation organisée avec l'appui de l'ONG Simplon Sénégal, s'inscrit dans le dispositif d'accompagnement non-financier de la DER/FJ.

Khadidiatou Diop explique que la DER/FJ, organisée autour du triptyque des "3F", à savoir la formation, la formalisation et le financement, coopère avec le partenaire technique Simplon Sénégal, pour organiser cette session de renforcement de capacité de 50 femmes venues des 46 départements du pays.

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Elles bénéficieront d'un renforcement de capacités sur des outils de soft skills, mais également sur les techniques de gestion, de communication et de marketing, pouvant leur permettre de mettre en oeuvre leur projet entrepreneurial.

La DER/FJ qui avait lancé un appel à candidatures, au niveau de ses 46 antennes départementales, s'était retrouvée avec "près de 2000" postulantes, informe Khadidiatou Diop.

"A travers une sélection assez rigoureuse, portant sur des critères comme le profil entrepreneurial mais également l'idée de projet, nous en avons sélectionnées 50, qui vont recevoir une formation intensive de cinq semaines", a-t-elle expliqué.

Selon la directrice de Simplon Sénégal, Ndéye Bitéye, cette formation permettra aux bénéficiaires de "mieux se structurer, pour mieux commercialiser leurs produits et leurs services pour mieux vendre leur projet", mais aussi s'exprimer, développer des compétences transversales, telles que le leadership, la prise de parole en public, entre autres.

Khadidiatou Diop, responsable de l'accompagnement non-financier et de l'animation de l'écosystème à la DER/FJ.