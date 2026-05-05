Afrique: CAN U17 2026 - Lamine Sané publie la liste des Lionceaux pour le tournoi au Maroc

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale U17 du Sénégal, Lamine Sané, a publié la liste des 23 joueurs retenus pour prendre part à la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, prévue du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc.

Dans le cadre de leur préparation, les Lionceaux effectueront un stage en Tunisie où ils disputeront un match amical contre la sélection tunisienne avant de rallier le Maroc pour la phase finale.

Le Sénégal évoluera dans la poule D, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Ghana.

Le Maroc, tenant du titre, hérite de la poule A, qu'il partage avec la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie.

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La poule B regroupe la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

Le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique se partagent le groupe C.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

Assane Sarr (Ndiangane FC), Daouda Alassane Ba (Génération Foot), Mamadou D. Gueye (Diambars FC)

Défenseurs :

Cheikh Thior (Oslo FA), Cheikh Dieng (Diambars FC), Amadou Bamba Kane (Diambars FC), Thierno Sow (United Académie), Cheikh Tidiane Diallo (United Académie), Lamine Mbengue (Génération Foot), Abdourahmane Dieye (Keur Madior FC)

Milieux :

Mahamat Ba (Diambars FC), Maurice Biaye (AF Darou Salam), Emile Niaga Sadio (Essamay FC), Souleymane C. Faye (BE Sport), El Hadji Ibrahima Sow (Dakar Sacré-Coeur), Sébastien Nogueira (Génération Foot)

Attaquants :

Mouhamed Wagne (Diambars FC), Séga Fall Mbodji (Génération Foot), Magueye Niang (Guélwaars FC), Abdoulaye Diop (AC Mawade Wade), Daouda Fofana (Génération Foot), Ibrahima Dione (HLM Dakar), Cheikh Omar Sy (Castor FC)