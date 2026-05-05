Sénégal: Le CORED prêche pour une mobilisation inclusive des acteurs des médias autour de la paix

Dakar — Le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED), Mamadou Thior, a souligné, lundi, la nécessité de fédérer l'ensemble des acteurs du secteur autour de la promotion de la paix.

Il intervenait lors d'un panel axé sur "Le rôle du professionnel des médias dans la promotion de la paix", organisé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

"Il est inconcevable de célébrer le 3 mai sans qu'il n'y ait aucune activité de la profession. (...) Dans le travail que nous faisons tous les jours, nous sommes appelés à couvrir tous les événements. Et dans la couverture de ces événements, nous pouvons contribuer à la paix", a-t-il déclaré.

M. Thior a indiqué que le CORED a pris l'initiative d'organiser cette rencontre en collaboration avec les différentes organisations faîtières du secteur, notamment l'Association nationale de presse sportive (ANPS), l'Association des femmes des médias, entre autres structures.

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"Nous avons voulu rassembler tout le monde, ne laisser personne en rade, afin que les réflexions issues de ce panel puissent nous servir de repères (...) parce que chaque entité a sa sensibilité, et toutes les entités viennent apporter un peu leur partition", a-t-il indiqué.

Revenant sur le thème mondial de cette année, "Façonner un monde de paix ", Mamadou Thior a expliqué que les échanges visent à interroger le rôle des médias dans un contexte international marqué par des crises et des conflits.

"Dans un monde très troublé, les médias peuvent, soit attiser les tensions, soit contribuer à l'effort de paix", a-t-il relevé, citant notamment des situations de conflits à l'international et dans la sous-région.

Mamadou Thior a insisté sur les risques inhérents au métier de journaliste, notamment en zones de conflit, rappelant que "personne ne part en reportage en étant sûr d'y laisser sa vie ", d'où l'importance de promouvoir une culture de paix dans le traitement de l'information.

Le président du CORED a dit espérer que les travaux du panel permettront de dégager des recommandations "pertinentes pour renforcer la contribution des médias à la consolidation de la paix".