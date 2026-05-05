Sénégal: Fédération de cyclisme - Le président sortant dénonce la non application de la décision de justice annulant l'AG de 2022

Dakar — La décision de justice ayant annulé l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de cyclisme (FSC) du 15 janvier 2022 demeure, à ce jour, sans application, a déploré dans un communiqué rendu public, lundi, Michel Thioub président sortant de l'instance fédérale.

Le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a annulé le 18 septembre 2025 l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de cyclisme tenue le 15 janvier 2022, rappelle le texte.

Selon M. Thioub, "cette décision de justice, revêtue de l'autorité de la chose jugée, entraîne des conséquences juridiques claires, notamment la nullité de l'ensemble des actes issus de ladite assemblée, y compris l'élection des instances dirigeantes".

Il a rappelé que, "dans un État de droit, une décision de justice s'impose à tous", soulignant toutefois que celle-ci n'a, pour l'instant, "fait l'objet d'aucune mesure d'exécution".

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Le président sortant de la FSC indique avoir saisi "les autorités compétentes, notamment le ministre en charge des Sports ainsi que le Premier ministre, afin de les informer de la situation et de solliciter le rétablissement de la légalité".

Il relève cependant que ces démarches sont restées "sans réponse à ce jour".

Face à ce qu'il qualifie de "situation préoccupante, marquée par l'absence d'exécution d'une décision judiciaire", Michel Thioub annonce la tenue prochaine d'une conférence de presse.

Cette rencontre, précise-t-il, sera consacrée à la "présentation des faits, des procédures engagées, ainsi que des implications juridiques du jugement rendu".

Elle sera également, selon lui, l'occasion d'éclairer l'opinion publique sur les conséquences de cette situation pour la gouvernance du cyclisme sénégalais.

M. Thioub a réaffirmé "son attachement au respect des lois et règlements, ainsi qu'aux principes de transparence et de bonne gouvernance qui régissent le mouvement sportif".

Il a appelé l'ensemble des acteurs concernés à oeuvrer pour l'application de la décision de justice, dans l'intérêt du sport sénégalais.