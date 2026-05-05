Burkina Faso: Aménagement paysager des espaces publics - 80 espaces verts, 10 kilomètres d'avenues... à aménager

Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a officiellement lancé, les opérations d'aménagement paysager dans les centres urbains au Burkina Faso, lundi 4 mai 2026, à Ouagadougou.

Le gouvernement du peuple engage l'aménagement des espaces paysagers et publics dans les villes du Burkina Faso afin d'offrir aux populations un cadre de vie plus sain et plus attractif. Dans ce sens, des espaces verts, des ronds-points, des parcs urbains et des avenues ont été identifiés pour redonner un autre visage à ces endroits publics.

Les travaux ont été lancés, lundi 4 mai 2026, à Ouagadougou par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié. L'ambition portée par ces travaux d'aménagement est double. Pour le ministre d'Etat Sombié, il s'agit d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic en rendant ces infrastructures plus visibles pour les usagers et en transformant ces espaces en véritables marqueurs urbains capables de refléter l'esthétique, le dynamisme et l'attractivité des villes.

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« Concernant ces ronds-points et les avenues qui seront aménagés, les aménagements seront réalisés dans le strict respect des normes de sécurité routière. La hauteur des arbres sera maîtrisée afin de ne pas gêner la visibilité et les systèmes d'irrigation économes en eau seront privilégiés. Cette approche permettra de garantir à la fois la durabilité des aménagements », a-t-il soutenu. À l'issue du lancement des travaux, le commandant Ismaël Sombié a mis en garde que ces espaces ne seront pas destinés à la vente de boissons, mais plutôt à promouvoir les produits locaux. Il a aussi insisté sur la nécessité de préserver la vocation initiale de ces espaces.

Un comité de pilotage pour suivre les travaux

Pour assurer le suivi des travaux, il a fait savoir qu'un comité piloté par le secrétaire général adjoint du ministère chargé de l'Agriculture, Yassia Kindo, sera mis en place. « Ce comité aura pour mission d'évaluer chaque semaine l'évolution des différents chantiers sur l'ensemble du territoire concerné. Les travaux devront impérativement être achevés d'ici à la fin juin 2026. Je vous invite à redoubler d'effort », a lancé le ministre d'État chargé de l'Agriculture.

Selon le Directeur général (DG) de l'environnement et du cadre de vie, Abdoulaye Bazié, ces espaces verts identifiés seront conçus comme de véritables infrastructures sociales intégrant des fonctions récréatives, écologiques et culturelles. Les travaux vont comprendre l'aménagement des pelouses, des arbres d'ombrage, des haies, des massifs floraux, des allées stabilisées, des zones de repos, des mobiliers urbains, des blocs de latrines ainsi que de petits kiosques destinés à la commercialisation de produits locaux.

Pour l'année 2026, a-t-il précisé, le programme prévoit l'aménagement de 80 espaces verts, de 65 kilomètres de plantations d'alignement ainsi que de 10 kilomètres d'avenues à aménager dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Dédougou, Banfora, Tenkodogo, etc. en collaboration avec les collectivités territoriales. S'adressant aux structures chargées de l'exécution des travaux, le DG de l'environnement et du cadre de vie a rappelé que ces réalisations constituent un patrimoine collectif. Il a appelé à un engagement citoyen pour leur préservation.

Par ailleurs, il a salué l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque commerciale du Burkina (BCB), Coris Holding et Raynal Assurances ainsi que d'autres structures privées déjà engagées ou en voie de rejoindre l'initiative. Quant au DG de la BCB, Patrice Forogo, il a souligné que cette initiative s'inscrit dans le contexte de la Révolution progressiste populaire (RPP), portée par des idéaux de souveraineté, de dignité, de justice sociale et de résilience.

De son avis, il est essentiel de traduire ces ambitions en actions concrètes, visibles et capables d'impacter positivement le quotidien des populations. « Ce projet est la preuve que le partenariat public-privé peut être efficace, rapide et porteur de sens quand il est aligné sur l'intérêt général. Au nom des partenaires techniques et financiers, nous réitérons nos remerciements pour la confiance et pour la rigueur dans l'exécution des travaux », a-t-il confié. Patrice Forogo s'est dit engagé à ce que ces lieux restent propres, sécurisés et accessibles à tous.