Burkina Faso: Recouvrement des créances de l'Etat « Les débiteurs seront traqués », Edasso Rodrigue Bayala

Le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a présidé la traditionnelle montée des couleurs mensuelle de son département, le lundi 4 mai 2026, à Ouagadougou.

Comme il est de coutume, chaque premier lundi du mois, le ministère de la Justice organise une montée de couleurs qui réunit les travailleurs du département autour du drapeau national. Pour la montée des couleurs du mois de mai, c'est le tribunal du commerce de Ouagadougou qui a accueilli la cérémonie dans la matinée du lundi 4 mai 2026. En plus de la dimension civique et patriotique de l'activité, elle a aussi été l'occasion pour le chef du département de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, d'encourager ses agents à plus d'ardeur au travail afin d'atteindre les objectifs assignés à son département cette année. Selon lui, le bilan du premier trimestre de 2026 est moins reluisant que celui obtenu l'année dernière à la même époque avec un écart d'environ trois points.

Loin de justifier cet écart, il a souligné que les impératifs diffèrent en fonction des années. Toutefois, il a invité ses collaborateurs à serrer la ceinture afin de rattraper le retard enregistré au premier trimestre. « Regardez dans vos tiroirs et faites sortir les dossiers qui y dorment », a-t-il demandé.

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Notant que la situation n'est pas aussi inquiétante, le ministre a réaffirmé sa confiance en les capacités de ses collaborateurs à relever les défis qui se présentent au département. Il les a d'ailleurs félicités pour les résultats engrangés durant les trois premiers mois de l'année.

Il a fait cas notamment de la première phase des Journées nationales d'engagement et de participation citoyenne (JPPEC) qui se sont achevées avec succès. « Toutes les activités prévues ont été réalisées », s'est réjoui Edasso Rodrigue Bayala.

S'approprier les grandes réformes

Il a félicité l'ensemble des collaborateurs et particulièrement la direction générale de la promotion de la citoyenneté et de la paix qui ont largement contribué à cette réussite.

Le ministre a aussi mentionné la conférence de presse sur le recouvrement des chèques impayés, des créances bancaires et des décisions de justice au profit de l'État qui s'est tenu le 17 avril 2026. À l'entendre, cette activité a déjà porté fruit car plus de 300 millions F CFA ont été recouvrés en huit jours. Même si cela semble insignifiant, au regard du montant total des créances estimé à plus de 107 milliards F CFA, Edasso Rodrigue Bayala, a noté que c'est déjà un bon début. Il a, en outre, saisi cette opportunité pour appeler à nouveau les débiteurs de l'État à passer rapidement à la caisse faute de quoi ils seront traqués.

Toujours au titre des évènements phares ayant marqué son département au cours du mois d'avril, Edasso Rodrigue Bayala a cité, la visite du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré au centre de production agricole de Baporo. A l'entendre, cette visite témoigne de l'intérêt que le chef de l'État porte à son département. Elle constitue par ailleurs, a-t-il indiqué, une source de motivation, mais surtout une invite à atteindre les objectifs assignés au ministère de la Justice.

Il a appelé ses collaborateurs à s'approprier les grandes réformes entreprises au niveau du département afin de rendre visible et concrète la vision du président du Faso en matière pénitentiaire et de promotion des droits humains.