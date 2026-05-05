Congo-Kinshasa: Les déplacés du Nord et du Sud-Kivu bénéficient d'une aide alimentaire et non alimentaire à Lubumbashi

Un collectif de journalistes a apporté, samedi 2 mai, à Lubumbashi (Haut-Katanga), une aide alimentaire et non alimentaire aux déplacés de guerre originaires du Nord et du Sud-Kivu.

La cérémonie de remise de cette assistance humanitaire s'est déroulée dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame des Pauvres, située dans la commune de Rwashi, à Lubumbashi.

Cette aide est composée de farine de maïs, de riz, d'huile, de vêtements, de chaussures, de savons de toilette et de nettoyage, ainsi que d'autres biens de première nécessité.

Selon les donateurs, ces biens ont été collectés afin de répondre, tant soit peu, aux cris de détresse de ces déplacés vivant dans des conditions précaires.

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Patient Lukusa, l'un des journalistes impliqués dans cette action, a précisé que les contributions ne proviennent pas uniquement des professionnels des médias, mais aussi de personnes de bonne volonté qui se sont jointes à cette initiative philanthropique.

Le représentant des déplacés, Paul Byamungu, a salué ce geste de solidarité.

« Nous, déplacés, sommes très contents de votre geste de générosité. Vous êtes venus nous rendre visite avec des biens que nous apprécions vraiment. Ici où nous vivons, nous n'avons pas à manger, ni même des récipients pour puiser de l'eau. Aujourd'hui, cela nous rassure, car nous pouvons manger et nos enfants sont contents.Je tire mon chapeau à ce collectif de journalistes. Ils ne se contentent pas seulement de médiatiser, mais ils posent aussi des actes concrets », a-t-il déclaré.

Selon certaines sources, la ville de Lubumbashi a accueilli plus de 1 000 déplacés de guerre en provenance de la région du Kivu. Présents dans la capitale du cuivre depuis plusieurs mois, ces déplacés disent avoir sollicité, sans succès, l'aide du gouvernement provincial du Haut-Katanga.