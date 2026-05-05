Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2026 - Le gouverneur Kabwankubi promet des bourses aux meilleurs lauréats du Maniema

Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwankubi, a promis, lundi 4 mai, l'octroi de bourses d'études aux meilleurs lauréats de sa province aux épreuves hors session de l'Examen d'État 2026.

S'exprimant lors du lancement officiel de ces épreuves à Kindu, le chef de l'exécutif provincial a lancé un appel à la responsabilité, à la discipline et au travail bien fait à l'endroit de tous les candidats finalistes du Maniema.

« En dehors de la récompense initiée par la Première dame, Denise Nyakeru, nous aussi, au niveau de la province, venons d'instaurer une récompense pour les meilleurs lauréats de notre province. À partir de cette édition 2026, le gouvernement provincial va prendre en charge 17 meilleurs lauréats », a déclaré Moussa Kabwankubi.

Cette annonce du gouverneur a suscité un regain de motivation chez les candidats finalistes, déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes.

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« Les paroles de Monsieur le gouverneur nous renforcent vraiment, nous les finalistes. Je suis sûre que je ferai partie des lauréats de l'édition 2026. Je vais bien travailler pour mériter la bourse du gouvernement provincial », a confié une candidate.

Par ailleurs, tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces épreuves ont été exhortés à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de transparence, afin de garantir le bon déroulement de l'examen.

Pour cette édition, la province éducationnelle Maniema 1 aligne 16 651 candidats, dont 6 529 filles, répartis dans 49 centres d'examen.

Étape clé du calendrier scolaire, la dissertation marque non seulement le début des évaluations certificatives, mais aussi un moment décisif au cours duquel chaque élève est appelé à démontrer ses capacités de réflexion, d'analyse et d'expression écrite.