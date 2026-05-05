Congo-Kinshasa: La mise en service de l'axe routier Mbuji-Mayi-Nguba prévue pour fin 2027 (ACGT)

Le tronçon routier reliant les provinces du Kasaï-Oriental et du Lualaba sera mis en service d'ici fin 2027. L'annonce a été faite à l'issue d'une ronde d'inspection menée du 27 avril au 4 mai sur cet axe long de 850 kilomètres, par le Directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), qui a confirmé l'avancement des travaux de modernisation.

Une fois achevée, cette route d'intérêt général permettra de relier, par voie terrestre, quatre provinces : le Lualaba, le Haut-Lomami, la Lomami et le Kasaï-Oriental.

Pendant une semaine, de Nguba à Mbuji-Mayi, Jean-Claude Mido, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux sur cet axe stratégique.

Arrivé à Kamina le 28 avril, à la tête d'une délégation de la Présidence de la République, il a entamé sa visite par l'inspection de l'usine de captage d'eau, construite dans le cadre du programme sino-congolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur l'axe Kamina-Kabondo-Luena, ce mandataire public a constaté la poursuite des travaux de mise en place de la couche de base en matériaux concassés, ainsi que les opérations d'imprégnation à l'émulsion de bitume et la pose d'enduits bicouche et monocouche.

Poursuivant sa mission, la délégation a également inspecté le tronçon Kanyama-Mweneditu, un segment stratégique du projet, où sont déjà en cours des travaux de terrassement, de mise en forme de la plateforme et de drainage sur plusieurs sections.

Dans l'espace du Grand Kasaï, Jean-Claude Mido a inspecté, ce lundi, les 8 kilomètres de la traversée urbaine de la RN1 à Mbuji-Mayi, actuellement en cours d'aménagement en 2x2 voies.

A ce jour, près de 90 % des obstacles majeurs ont été levés sur ce tronçon. Quarante-quatre personnes ont déjà été indemnisées sur un total de 98 concernées.

Cette section devrait recevoir sa couche de bitume d'ici le 15 mai prochain.