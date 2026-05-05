Congo-Kinshasa: Début de la Table ronde sur les défis de l'aménagement du territoire au pays

La Table ronde de concertation sur les défis de l'aménagement du territoire a ouvert ses travaux ce lundi 4 mai, à Kinshasa.

Pendant deux jours, décideurs publics et experts réfléchissent à l'avenir structurel de la République démocratique du Congo. Ce rendez-vous stratégique, qui se clôture ce mardi 5 mai, vise à poser les jalons d'une gestion plus rationnelle et moderne de l'espace national.

De nombreux analystes considèrent cette table ronde comme un rendez-vous stratégique pour le développement de la RDC. Dans un pays aux dimensions continentales, ces assises de deux jours ambitionnent d'harmoniser l'exploitation des ressources naturelles, de maîtriser l'urbanisation galopante et de renforcer la protection de l'environnement.

L'importance de cet événement est soulignée par l'implication des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, Félix Tshisekedi, qui place l'aménagement du territoire au coeur de sa vision de développement. La Première ministre, Judith Suminwa, est chargée de coordonner la mise en oeuvre des réformes issues de ces travaux, tandis que le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Lucien Bussa, en assure la conduite technique.

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Réunis dans la salle Panorama, les participants planchent sur plusieurs axes prioritaires. Il s'agit notamment de dresser un état des lieux exhaustif de l'aménagement du territoire dans chaque province, d'identifier les défis et perspectives du secteur face aux mutations mondiales, et d'apporter la contribution stratégique de l'aménagement du territoire aux grands projets structurants du pays.

Les participants entendent également finaliser les outils juridiques destinés à réguler l'occupation des sols, réduire les disparités entre les provinces afin de stimuler les économies locales, et intégrer les enjeux climatiques dans la planification urbaine et rurale.

Désormais, la gestion de l'espace physique en RDC entre dans une phase de rigueur accrue. À ce titre, Jean-Lucien Bussa a souligné l'instauration d'un avis de conformité obligatoire pour tout projet d'infrastructure, garantissant une utilisation rationnelle et harmonieuse du sol congolais.

Cette table ronde marque ainsi un tournant majeur dans la gouvernance territoriale, avec l'ambition de faire de chaque province une entité productive, viable, connectée et sécurisée.

Ces assises s'inscrivent par ailleurs dans un contexte juridique historique, faisant suite à la promulgation de la loi n°25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire.