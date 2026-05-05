Congo-Kinshasa: LINAFOOT / Play-offs - L'AS Vita Club tombe devant le CS Don Bosco (1-2)

L'AS Vita Club s'est inclinée face au CS Don Bosco sur le score de 2 buts à 1, ce lundi 4 mai, au stade Mazembe de Kamalondo, à Lubumbashi (Haut-Katanga).

Cette rencontre comptait pour la deuxième journée des play-offs du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT).

Dans une ambiance électrique, les Salésiens de Lubumbashi ont créé la surprise en dominant les Dauphins noirs de Kinshasa.

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Après une première période vierge de buts, le CS Don Bosco a ouvert le score à la 67e minute grâce à Molindo Mbala. Élie Mpoyo a ensuite corsé l'addition à la 81e minute, donnant un avantage confortable aux Lushois.

Piquée au vif, l'AS Vita Club a réagi et réduit l'écart à la 84e minute par l'entremise d'Éliezer Nyembua, relançant le suspense en fin de rencontre, sans toutefois parvenir à égaliser.

Grâce à ce succès, le CS Don Bosco engrange ses trois premiers points et affiche clairement ses ambitions dans ces play-offs. En revanche, l'AS Vita Club concède une deuxième défaite consécutive et devra rapidement se remobiliser pour la suite de la compétition.

Une rencontre riche en émotions, marquée par l'engagement, l'intensité et le réalisme du CS Don Bosco dans les moments décisifs.

Classement provisoire

TP Mazembe : 3 points (+2)

AS Maniema Union : 3 points (+2)

CS Don Bosco : 3 points (+1)

FC Les Aigles du Congo : 1 point

AS Simba : 1 point

Céleste FC : 1 point

AS Vita Club : 0 point (-3)