Angola: Les entreprises sinistrées par les inondations peuvent déposer leur demande de prêt dès ce mardi

Luanda — Les entreprises touchées par les catastrophes naturelles d'avril dernier dans la province de Benguela pourront déposer leur dossier de demande de prêt auprès de la Banque d'épargne et de crédit (BPC) à partir de ce mardi 5.

L'information a été communiquée lundi à Luanda par le directeur marketing de la BPC, José Matoso, lors de la présentation des récentes mesures de soutien économique annoncées par l'Exécutif angolais, précisant que les dossiers seront reçus au Centre d'entreprises de Benguela.

Il a expliqué que les entreprises et les commerçants individuels opérant dans la municipalité de Benguela et ayant subi des dommages matériels dûment justifiés suite aux pluies des 12 et 13 avril peuvent prétendre à un crédit allant jusqu'à 300 millions de kwanzas par bénéficiaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les conditions d'accès au crédit, il a également souligné l'obligation d'être client de la BPC, d'obtenir un constat de dommages matériels établi par l'entreprise et décrivant les dommages subis par catégorie (équipements, matières premières et marchandises endommagées) avec leur valeur respective, ainsi qu'un certificat délivré par le Service de la protection civile et des pompiers de Benguela, la commune ou le district où se situent les installations de l'entreprise concernée.

Il a également mentionné la nécessité de présenter une déclaration à jour de conformité fiscale et sociale délivrée par l'Administration générale des impôts (AGT) et l'Institut national de la sécurité sociale (INSS), un certificat de commerce, une facture pro forma pour les marchandises que le client souhaite acquérir, une lettre de demande de crédit précisant l'objet de celle-ci et, le cas échéant, une photocopie de la carte d'identité du commerçant et des cartes d'identité des associés de l'entreprise.

José Matoso a averti que les entreprises disposent d'un délai de 30 jours pour soumettre les documents requis, suivi de 30 jours supplémentaires pour que la banque analyse chaque dossier et prenne une décision.

Concernant le décaissement, il a indiqué qu'il peut être effectué en une seule fois ou par versements échelonnés, selon les besoins de l'entreprise et sur présentation des factures, avec un taux d'intérêt fixe de 7,5 %.

Concernant le délai de remboursement, il a précisé que pour l'acquisition d'équipements, il est de 36 mois maximum, avec un différé de remboursement pouvant aller jusqu'à 12 mois, tandis que pour l'acquisition de matières premières et de marchandises, il est de 10 mois maximum, avec un différé de remboursement pouvant aller jusqu'à 90 jours.

Le directeur a clarifié que, dans cette première phase, seules les entreprises de la province de Benguela seront prises en compte, et que l'Exécutif et la BPC devraient étudier une autre ligne de crédit pour les entreprises du secteur des matériaux lourds situées dans d'autres provinces.