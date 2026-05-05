Angola: La BPC débourse 31 milliards de kwanzas pour financer une cinquantaine d'entreprises vandalisées en 2025

5 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — La Banque d'épargne et de crédit (BPC) a déboursé 31,5 milliards de kwanzas de entre juillet 2025 à ce jour pour financer une cinquantaine d'entreprises victimes de vandalisme l'an dernier.

Cette information a été communiquée lundi à Luanda par le président de la commission exécutive de la banque publique, Luzolo de Carvalho, lors d'une conférence de presse présentant les résultats de l'année 2025.

Il a expliqué que sur les 104 demandes de prêt reçues, l'institution n'en a financé qu'une cinquantaine, les autres ne répondant généralement pas aux critères requis.

Le gestionnaire a ajouté que le processus sera finalisé une fois les quatre demandes actuellement en cours d'examen terminées.

Les mesures de soutien, prévues par le décret présidentiel n° 150/25 du 4 août, comprennent le remboursement prioritaire de 100 % de la TVA aux entreprises concernées et une exonération de trois mois du paiement des cotisations patronales à la Sécurité sociale, correspondant à 8 % de la rémunération mensuelle brute des salariés affiliés à la Sécurité sociale.

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