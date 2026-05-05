Angola: Une banque d'Oman identifie le secteur minier comme un levier essentiel pour attirer les investissements en Angola

Le directeur exécutif de l'African Bank of Oman (ABO), Dinis Mendes, a récemment souligné à Luanda le rôle crucial du secteur minier pour attirer de nouveaux investissements en Angola dans les années à venir, et ainsi dynamiser l'économie nationale.

Selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'ANGOP, le directeur a évoqué ce potentiel lors de son intervention à la 2e édition du séminaire « Opportunités d'affaires en Angola », qui s'est tenue le 30 avril.

D'après le directeur exécutif, le secteur jouera un rôle déterminant une fois que les projets miniers auront franchi l'étape de la prospection pour passer au développement et à l'exploration.

Cette étape, a-t-il poursuivi, impliquera des investissements de grande envergure et un impact significatif sur l'économie nationale.

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« La phase d'investissement d'un projet minier représente généralement plusieurs milliards de dollars et a un important effet multiplicateur sur l'économie, grâce à la création d'un écosystème de contenu local. Ce dernier implique des entreprises angolaises dans les domaines de la logistique, de la construction, des services et du soutien opérationnel », a-t-il indiqué.

Pour lui, le défi consiste à garantir qu'une part significative des flux financiers générés par les projets soit injectée dans l'économie angolaise, favorisant ainsi le développement du contenu local et contribuant à la croissance de l'économie réelle.

Dinis Mendes a également souligné le potentiel de l'Angola en tant que destination d'investissement, insistant sur l'importance de mécanismes de financement structurés, de partenariats stratégiques et du développement du contenu local pour la mise en oeuvre de projets d'envergure.

Il a ajouté que l'ABO ambitionne de devenir une plateforme de soutien aux investisseurs et aux opérateurs, en contribuant à la structuration de solutions de financement, notamment le financement de projets, et en accompagnant les entreprises dans leurs relations avec le système bancaire angolais.

Ce soutien, a-t-il précisé, concerne en particulier l'ouverture de comptes, les cadres de change et les besoins opérationnels liés à leur activité dans le pays.

Le séminaire a abordé divers thèmes tels que « L'environnement des affaires en Angola », « Les partenariats public-privé » et « Les opportunités concrètes de coopération internationale ».

La deuxième édition du Séminaire sur les opportunités d'affaires en Angola, organisée par Angolan Business Beyond Borders (ABBB) et Rei Design, a réuni des chefs d'entreprise, des investisseurs, des décideurs politiques et des partenaires internationaux afin d'explorer les opportunités qui façonnent l'avenir économique du pays.

L'African Bank of Oman, S.A. est une institution bancaire angolaise, dont le siège social est situé à Luanda, spécialisée dans les services aux entreprises et aux institutions.

La banque intervient dans les domaines suivants : banque transactionnelle, financement du commerce international, opérations de change, gestion de trésorerie et conseil financier aux entreprises, soutenant ainsi les opérations économiques et financières entre l'Angola, le Moyen-Orient et d'autres marchés internationaux.