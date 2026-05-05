Angola: Ouverture du 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne

5 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne (UE) s'est ouvert ce mardi à Luanda, visant à soutenir l'attraction des investissements européens afin d'accélérer le développement du Corridor de Lobito dans les secteurs de l'agroalimentaire, des transports, de la logistique et de l'énergie.

Sous le slogan « Du dialogue à l'investissement concret », cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique et de la mise en oeuvre du Corridor de Lobito, réunit 900 participants, parmi lesquels des dirigeants gouvernementaux, des investisseurs internationaux, des entreprises angolaises et des représentants des pays voisins, ainsi que de l'Union européenne.

Parmi les entreprises européennes, on note la présence d'entreprises allemandes, belges, françaises et portugaises.

Le 3e Forum d'affaires Angola-UE du Corridor de Lobito 2026 est une plateforme stratégique conçue pour accélérer le développement des secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, des transports et de la logistique le long de l'une des routes commerciales les plus dynamiques du continent africain.

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L'édition de cette année met l'accent sur la transformation du dialogue politique en projets concrets et la mobilisation efficace des financements, contribuant ainsi à l'ambition commune de renforcer une connectivité durable et à fort impact le long du Corridor de Lobito.

Elle vise également à soutenir des chaînes de valeur résilientes, l'intégration régionale et l'investissement responsable, conformément aux priorités de coopération Angola-UE et à l'approche globale de la « Porte d'entrée mondiale ».

Pendant deux jours, l'événement proposera des tables rondes sur le plan directeur du Corridor de Lobito - Porte d'entrée mondiale, le commerce et l'investissement, la production et la transformation agricole et agro-industrielle, ainsi que le transport et la logistique.

Des tables rondes aborderont également l'économie bleue et les opportunités côtières, les banques et les institutions de financement du développement, ainsi que les marchés et les chaînes d'approvisionnement agricoles et agro-industrielles.

Des présentations et des séances interactives avec les ministères angolais sur les projets du corridor de Lobito seront également au programme.

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