Angola: L'Angola attire de nouveaux investisseurs européens

Luanda — Plus de 130 entreprises européennes ont manifesté leur intention d'investir en Angola, dans le cadre du 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne (UE), qui se tient mardi et mercredi à Luanda, visant à renforcer la coopération économique et à rendre opérationnel le Corridor de Lobito, a déclaré l'ambassadrice de l'Union européenne (UE) en Angola, Rosário Bento Pais.

Sous le slogan « Porte d'entrée mondiale - Du dialogue à l'investissement concret », le 3e Forum d'affaires Angola-Union européenne a pour objectif de favoriser l'attraction d'investissements européens afin d'accélérer le développement du Corridor de Lobito dans les secteurs de l'agroalimentaire, des transports, de la logistique et de l'énergie.

Dans une déclaration à la presse concernant l'événement, la diplomate européenne a indiqué que le forum réunira plus de 900 participants, dont plus de 200 entreprises européennes, avec une forte présence de représentants allemands, belges, français et portugais.

« Techniquement, le forum a débuté le 16 mars par des réunions, des séances d'information sur l'environnement des affaires et des discussions entre différentes entités européennes et angolaises, au cours desquelles des entreprises européennes ont manifesté leur intérêt pour investir en Angola », a-t-elle souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La diplomate a précisé que les plus de 130 entreprises intéressées par un investissement en Angola ne font pas partie des plus de 1 500 entreprises européennes déjà implantées dans le pays, dont 1 250 sont portugaises.

Global Gateway et le Corridor de Lobito

Concernant la stratégie « Global Gateway », l'ambassadrice de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais, a déclaré qu'elle constituait le principal levier d'investissement dans le pays, mobilisant l'« Équipe Europe », qui combine dons de l'UE, prêts des États membres et capitaux privés.

Elle a précisé que cette initiative se concentre géographiquement sur le Corridor de Lobito, qui a déjà bénéficié d'un investissement de plus de deux milliards d'euros, dont 730 millions d'euros correspondent à un soutien direct (dons) de l'Union européenne aux trois pays (Angola, Zambie et République démocratique du Congo (RDC).

La diplomate a souligné que le plan d'action privilégie les investissements dans les secteurs suivants : « Agroalimentaire », pour développer les chaînes de valeur des fruits tropicaux, des céréales et des légumes ; « Transport et logistique », avec pour objectif la modernisation des infrastructures ferroviaires, routières et portuaires ; et « Énergie », en favorisant l'extension du réseau électrique aux populations et industries locales.

Rosário Bento Pais a également ajouté que l'engagement en faveur de la formation professionnelle se poursuit, car il est conscient du déficit de compétences en Angola dans les zones les plus reculées. « Nous allons intensifier la formation de la main-d'oeuvre technique locale », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, elle a expliqué que l'initiative « Projets » (« Concretos ») s'impose comme l'un des piliers de cette nouvelle ère de coopération. L'« Accord de facilitation des investissements durables » est le premier du genre au monde et est entré en vigueur le 1er septembre 2024.

Elle a indiqué que ce document vise à renforcer la transparence juridique et à améliorer le climat des affaires en Angola.

Elle a souligné que, dans le domaine de la logistique, un investissement de sept millions d'euros a été réalisé dans une plateforme à Caála (province de Huambo), équipée d'une chaîne du froid, qui a déjà permis la première exportation d'avocats vers le marché européen en décembre 2023.

Par ailleurs, a poursuivi la diplomate, un accord de financement agricole d'une valeur de 50 millions d'euros a été signé en mars 2024 afin de soutenir les exploitations agricoles pilotes et le microcrédit pour les petits exploitants.

L'ambassadrice a précisé qu'actuellement, la gestion du corridor ferroviaire est assurée par le consortium LAR (Portugal, Belgique et Suisse), tandis que le Port de Lobito est géré par l'AGL. (France)

Concernant les enjeux et les perspectives de l'événement, l'ambassadrice de l'Union européenne en Angola a déclaré que, malgré l'optimisme, le secteur privé européen souligne des défis fondamentaux pour la pérennité des projets.

Le 3e Forum des entreprises du Corridor Lobito Angola-UE 2026, intitulé « Du dialogue à l'investissement concret », est une plateforme stratégique conçue pour accélérer le développement des secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, des transports et de la logistique le long de l'une des routes commerciales les plus dynamiques du continent africain.

La réunion de 2026 vise à transformer le dialogue politique en projets concrets et à mobiliser efficacement des financements.

Cet événement réunira des dirigeants gouvernementaux, des investisseurs internationaux, des entreprises angolaises et des pays voisins, ainsi que des représentants de l'Union européenne, afin de contribuer à l'ambition commune de renforcer une connectivité durable et à fort impact le long du corridor de Lobito.

De même, il convient de soutenir les chaînes de valeur résilientes, l'intégration régionale et l'investissement responsable, conformément aux priorités de coopération Angola-UE et à l'approche plus large du Global Gateway.