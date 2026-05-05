Angola: L'Angola renforce sa coopération avec le Maroc

Luanda — L'Angola travaille actuellement à l'élaboration et à la consolidation d'instruments juridiques visant à améliorer sa coopération avec le Royaume du Maroc dans les domaines de la santé et de la formation, en tenant compte de leur structure et de leur mise en oeuvre.

Cette assurance a été donnée ce week-end à Casablanca par le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa, lors d'une rencontre avec le ministre marocain de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui.

Un communiqué de presse transmis à l'ANGOP par l'ambassade d'Angola au Maroc indique que le responsable angolais a souligné que le pays dispose d'un plan national de formation ambitieux pour environ 38 000 professionnels de la santé, notamment des médecins, des infirmiers et des techniciens de santé.

Il insiste sur l'importance des partenariats stratégiques avec le Royaume du Maroc pour atteindre cet objectif.

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Par ailleurs, comme indiqué dans le document, le responsable marocain a déclaré que le Royaume du Maroc est disposé à collaborer à la formation du personnel angolais du secteur de la santé, ainsi qu'à promouvoir l'exportation directe de médicaments vers l'Angola.

Il a souligné le potentiel de l'industrie pharmaceutique marocaine, notant que le Maroc exporte déjà des médicaments vers les pays européens, qui les redistribuent ensuite sur le continent africain.

Il a donc exprimé la volonté d'inverser ce modèle, en favorisant l'exportation directe de médicaments vers les pays africains, notamment l'Angola, dans le cadre d'un partenariat plus équilibré et avantageux pour le continent.

À l'issue de la réunion, les deux interlocuteurs ont réaffirmé leur engagement à approfondir la coopération bilatérale dans le secteur de la santé, en vue de renforcer les systèmes nationaux et de promouvoir une plus grande autonomie sanitaire sur le continent africain.