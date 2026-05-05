Angola: Lubango bénéficie du financement de l'UNESCO pour dynamiser sa culture

L'administrateur de Lubango, Lisender André, a déclaré que la municipalité utilisera le financement de l'UNESCO pour mettre en oeuvre des projets de développement culturel et de recherche scientifique.

Cette déclaration a été faite lundi lors d'une conférence de presse marquant le lancement du programme commémoratif du 103e anniversaire de l'accession de Lubango au statut de ville et de son intégration au Réseau des villes créatives de l'UNESCO.

L'administrateur a expliqué que l'intégration au Réseau de l'UNESCO ouvre de nouvelles perspectives de soutien international aux projets culturels, scientifiques et d'innovation, notamment dans le domaine de l'artisanat et des arts populaires, ce qui renforce la reconnaissance du potentiel créatif local.

Selon lui, ces financements peuvent contribuer à dynamiser le secteur culturel et à renforcer la production artistique dans la municipalité. L'accès à ces ressources permettra également de promouvoir la recherche scientifique en lien avec le contexte local.

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Il a souligné que la municipalité s'efforce de se positionner comme un pont entre l'UNESCO et les institutions locales, en mettant en avant l'implication des universités et des centres de recherche dans l'élaboration de projets conjoints.

Lisender André a indiqué que des contacts avaient déjà été établis avec le milieu universitaire en vue de la préparation d'initiatives éligibles à un financement, des opportunités qui pourraient bénéficier directement aux acteurs culturels, notamment aux artisans et créateurs locaux.

Il a toutefois reconnu que le manque d'information et de formation limitait encore l'accès aux programmes de l'UNESCO et a donc plaidé pour un renforcement des efforts de formation et de sensibilisation auprès des acteurs culturels.

Lisender André a conclu que les lignes de financement de l'UNESCO représentaient une opportunité stratégique pour faire de la culture un moteur de développement économique et social à Lubango.

Lors de cette rencontre avec des journalistes, l'administrateur de la capitale de la province de Huila a déclaré que la municipalité accélérait un processus de réorganisation urbaine afin de suivre le rythme de la croissance démographique et économique de la ville, caractérisée par une forte pression sur le centre-ville et une expansion vers les zones périphériques.

Selon le responsable, la stratégie mise en oeuvre repose sur la redistribution des activités économiques et de services, avec un accent particulier sur le transfert progressif du commerce de gros du centre-ville vers d'autres zones de la municipalité, afin de désengorger la circulation et d'améliorer la fluidité du trafic.

Dans le même temps, a-t-il poursuivi, de nouveaux centres urbains sont encouragés en périphérie, afin de rapprocher les services des habitants et de réduire leur dépendance au centre-ville.

Il a précisé que ces actions visent à remédier à la croissance anarchique observée dans certains quartiers, soulignant ainsi la nécessité d'une planification territoriale plus équilibrée.

En matière d'infrastructures, l'administrateur a mis en avant les investissements en cours dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, avec des interventions principalement axées sur l'expansion de zones telles que Tchioco et Canguinda.

Par ces actions, a-t-il indiqué, Lubango cherche à consolider un modèle de développement urbain plus structuré, fonctionnel et durable.