Angola: Moxico-Leste a besoin de plus de 100 écoles

Cazombo ( — La province de Moxico-Leste a besoin de plus de 100 nouvelles écoles et d'un millier d'enseignants pour répondre à la demande scolaire dans tous les niveaux d'enseignement général, a déclaré mardi le directeur du bureau provincial de l'éducation, Francisco Djombi.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP sur la situation actuelle du secteur, le responsable a indiqué que la province compte actuellement 83 écoles accueillant 116 000 élèves cette année scolaire, encadrés par 1 200 enseignants.

Il a souligné que la pénurie d'écoles et d'enseignants, notamment dans le secondaire, limite les choix des élèves, contribue à la surpopulation des classes et favorise l'exode scolaire.

Pour remédier à cette situation, a-t-il précisé, les autorités travaillent, en collaboration avec les gouvernements local et central, à mobiliser des ressources pour la création de nouveaux lycées dans les chefs-lieux municipaux, la rénovation et l'agrandissement des infrastructures scolaires existantes, ainsi que le recrutement d'enseignants.

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Il a indiqué que la réhabilitation et l'agrandissement de 15 écoles sont en cours et que, dans le cadre du PAT2, un bâtiment scolaire de 12 salles de classe est en construction dans la municipalité de Luau.

Selon ce responsable, l'investissement dans la formation technique, professionnelle et académique est une priorité pour le gouvernorat local, qui souhaite faire de la province un pôle d'excellence universitaire.

Le Moxico Leste, dont la capitale est Cazombo, fait partie des nouvelles provinces d'Angola, créées officiellement en 2025, dans le but de rapprocher les services sociaux de la population.

Comptant plus de 400 000 habitants, la région mise sur le développement des infrastructures, notamment la construction d'environ 200 nouveaux logements, ainsi que sur la dynamisation du secteur agricole, l'amélioration des services de santé et d'éducation, l'attraction des investissements privés et la réhabilitation des routes d'accès.

La province compte 9 municipalités (Cazombo, Luau, Luacano, Cameia, Nana Candundo, Lóvua do Zambeze, Cainda, Macondo et Lago Dilolo).