Angola: Le pétrole brut Brent s'échange à 113,83 dollars US le baril

5 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en juillet de cette année, a débuté sa cotation à 113,83 dollars US le baril ce mardi, après avoir clôturé la séance précédente à 114,44 dollars US.

Les prix du pétrole ont baissé ce mardi, les investisseurs évaluant les tensions accrues dans le Golfe liées aux efforts américains pour stabiliser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Lundi, le prix du pétrole brut de la mer du Nord, référence sur le marché angolais, a fluctué entre 105,55 et 115,30 dollars US.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur les marchés internationaux. Il est également utilisé comme référence par l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

On estime que près de 70 % des transactions pétrolières mondiales sont effectuées avec du pétrole brut Brent.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont cotés à l'Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

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