Angola: Un accident de la route fait quatre morts à Dande

5 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FS/PA/SB

Caxito ( — Quatre personnes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu tôt mardi matin à l'entrée principale d'Açucareira, dans la municipalité de Dande, province de Bengo, sur la route nationale 100 Nord.

Selon le chef de la police de la circulation et des transports de la municipalité de Dande, l'inspecteur principal Mateus Diogo Manito, l'accident s'est produit vers 5 h du matin lorsqu'un bus, roulant apparemment à vive allure, a percuté par l'arrière une moto à trois roues, appelée « kupapata », qui faisait office de taxi.

Il a précisé qu'après la collision, le conducteur de la moto a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est renversé, tuant sur le coup ses occupants : deux hommes (dont le conducteur), une femme et un enfant.

Les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital provincial de Bengo, tandis que le conducteur du bus a été placé en garde à vue.

L'inspecteur principal appelle les automobilistes à la prudence afin d'éviter les accidents mortels et les dégâts matériels importants sur les routes du pays.

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