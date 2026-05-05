Angola: Un écrivain propose la création de maisons d'édition publiques

Cuito ( — L'écrivain angolais Sérgio Samba Joaquim a proposé lundi, la création de maisons d'édition publiques et de coopératives d'écrivains afin d'atténuer les difficultés rencontrées par les producteurs littéraires pour la production et la publication de leurs oeuvres.

Sérgio Samba Joaquim a présenté cette proposition lors du lancement, de la vente et de la séance de dédicaces de son premier ouvrage, intitulé "Deiscência-Poemas de outono" (Déhiscence - Poèmes d'automne), qui s'est tenu à la médiathèque Abel Abraão de Cuito, dans la province de Bié.

Selon lui, les écrivains du pays font face à de nombreuses difficultés financières pour l'édition, la production et la publication de leurs oeuvres, en raison des prix du marché.

Cette situation, a-t-il ajouté, aggravée par le manque de soutien des institutions gouvernementales et du secteur privé, démotive nombre d'entre eux, qui finissent par abandonner leurs écrits, d'où la nécessité de créer des maisons d'édition publiques et des coopératives d'écrivains.

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Il a soutenu que les initiatives visant à créer des maisons d'édition publiques et à établir des coopératives d'écrivains seraient d'une grande valeur, car elles faciliteraient et encourageraient les écrivains et les artistes à poursuivre leur travail.

« Motiver et encourager la production littéraire favoriserait l'amour de la lecture au sein de la société, et lorsque cela se produira, nous aurons une nation plus éclairée et développée », a déclaré Sérgio Samba Joaquim, pour qui les oeuvres littéraires, malgré leur nature, sont un véritable vecteur de culture.

À propos de son livre, qui marque ses débuts sur le marché littéraire, il a indiqué que les lecteurs y trouveront des thèmes liés à la vie, à l'amour, à la culture et à d'autres aspects du quotidien.

C'est pourquoi, a-t-il souligné, cet ouvrage, destiné à tous, constitue une contribution précieuse au développement du marché littéraire et de la société en général.

Écrit en vers et composé de 120 poèmes, le recueil "Deiscência-Poemas de outono" a remporté le Prix provincial de littérature de Bié, dans la catégorie B "Samuel Pequenino » lors de l'édition 2023-2024.

Il s'agit du quatrième ouvrage lauréat du Prix provincial de littérature, lancé sous l'égide du Bureau de la culture et du tourisme du gouvernement de Bié.

Originaire de la province de Luanda, Sérgio Samba Joaquim est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en langue portugaise de la Faculté des lettres de l'Université Agostinho Neto.

Professeur d'université, linguiste, chroniqueur, essayiste, chercheur et spécialiste de la communication, il prépare également deux ouvrages universitaires à paraître prochainement.