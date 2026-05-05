Angola: Un responsable défend la légalisation des plateformes d'information

Luanda — Le directeur national de l'information et de la communication institutionnelle, João Demba, a défendu lundi à Luanda la nécessité pour les plateformes numériques de collecte et de traitement de l'information d'opérer dans le respect de la loi.

Le responsable s'exprimait lors d'une table ronde intitulée « Café avec les médias », organisée par la municipalité de Cazenga dans le cadre des célébrations de la Journée de la liberté de la presse, le 3 mai.

Selon lui, les questions d'éthique et de déontologie sont fondamentales dans l'exercice de la profession, et la légalité des plateformes contribue à cet objectif.

« Nous avons ici abordé la nécessité fondamentale pour les plateformes qui collectent et traitent l'information, utilisant Internet comme principal moyen de communication, d'opérer dans le respect de la loi », a-t-il souligné.

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Dans cette optique, et de manière pédagogique, le directeur a présenté les exigences de la loi sur la presse pour les journalistes exerçant sur Internet, en insistant notamment sur la question des qualifications professionnelles.

Au cours de la table ronde, des professionnels du secteur ont abordé des sujets liés à la communication sociale, aux qualifications professionnelles et à la légalisation des médias numériques.

À l'occasion, Leonarda Miguel, directrice de la communication institutionnelle et du service de presse de la municipalité de Cazenga, a recommandé aux professionnels de la communication de travailler avec sincérité et dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle.

« Aujourd'hui, la communication numérique connaît un essor et une présence remarquables aux niveaux national et international. Je félicite tous les jeunes qui oeuvrent dans ce domaine pour leur engagement », a-t-elle déclaré.

Selon elle, il est important de s'intéresser à la réalité journalistique à Cazenga, où l'on trouve des chaînes de télévision, des stations de radio et des portails d'information, majoritairement gérés par des jeunes.

La table ronde visait à dresser un état des lieux de la communication à Cazenga et a réuni des représentants de divers médias, y compris numériques, spécialisés dans l'actualité locale, et bien plus encore.

La Journée mondiale de la liberté de la presse a été instituée le 20 décembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies afin de célébrer l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.