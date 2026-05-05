Burkina Faso: Carnet santé - Les ballonnements peuvent être dus à une constipation

Le ballonnement du ventre est causé par une accumulation de gaz dans les intestins, souvent liée à l'alimentation, au stress ou à des troubles digestifs. Il peut être soulagé par des ajustements alimentaires et des habitudes de vie adaptées.

Les ballonnements intestinaux sont dus à l'accumulation de gaz intestinaux. L'on reconnait ces troubles digestifs lorsque que l'abdomen est gonflé et douloureux. Il résulte d'une mauvaise digestion et d'une accumulation de gaz dans les intestins.

Les ballonnements peuvent prendre deux formes. Il peut s'agir d'un simple trouble transitoire que tout le monde vit ou a déjà vécu dans sa vie, ne serait-ce qu'après avoir abusé des plaisirs de la table et des boissons gazeuses. Lorsque le ventre est distendu, c'est généralement le côlon qui est en cause, en raison de la production de gaz par les bactéries qui l'ont colonisé. C'est aussi pourquoi, on parle parfois d'aérocolie.

S'il est récurrent et qu'il s'accompagne de troubles du transit, il peut s'agir d'une colopathie fonctionnelle qui fait partie des Troubles fonctionnels intestinaux (TFI).

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Tout le monde peut présenter des ballonnements puisque cela dépend surtout des aliments consommés. En effet, les aliments le plus fréquemment en cause dans les ballonnements sont : les choux, choux-fleurs et brocolis, les légumes secs tels les pois, haricots, fèves, lentilles, mais aussi les féculents en général, le pain au son, le pain complet et les céréales du petit déjeuner.

Les symptômes des ballonnements intestinaux sont des gargouillis dans le tube digestif et parfois des douleurs de tension dans le ventre. Si les gaz sont expulsés, ils répandent une odeur désagréable et gênante. Si les ballonnements sont importants et douloureux, il est parfois difficile de les distinguer d'autres troubles de l'intestin, comme par exemple la constipation. Les ballonnements n'entraînent généralement pas de complications. Lorsqu'une personne avale de l'air en mangeant, elle se prépare également à souffrir de ballonnement du ventre. Outre les cas suscités, les ballonnements peuvent être dus à une constipation. De nombreux médicaments peuvent également entraîner la survenue de ballonnements.

C'est notamment le cas des laxatifs de lest qui contiennent des fibres alimentaires. D'autres causes plus graves, telles qu'un reflux gastro-œsophagien, une infection gastro-intestinale, une intoxication alimentaire, une crise d'appendicite, peuvent occasionner des ballonnements. La persistance de ces symptômes doit donc amener à consulter un médecin. Pour prévenir les ballonnements, il est conseillé de manger lentement et calmement, de bien mâcher les aliments afin d'éviter d'avaler trop d'air.

Si vous avez tendance à souffrir de ballonnements et de flatulences, limitez l'absorption d'aliments tels que les oignons, le chou, les haricots, les lentilles, les fruits à noyau, le son et les édulcorants artificiels. Essayez de déterminer les produits qui génèrent chez vous le plus de flatulences, pour les éliminer systématiquement ou restreindre leur proportion. Évitez les boissons gazeuses qui libèrent du gaz dans le tube digestif et contribuent à la sensation de ballonnements, ainsi que les chewing-gums.