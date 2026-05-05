Cote d'Ivoire: Marcory - Laurent Tchagba injecte 50 millions FCFA pour propulser l'entrepreneuriat féminin

L'autonomisation économique des femmes de Marcory franchit un nouveau cap. Le député et coordinateur principal du RHDP dans la commune, Laurent Tchagba, a procédé, le samedi 2 mai 2026, à la mise à disposition d'un fonds de 50 millions de francs CFA, assorti d'un don de quatre tricycles, au profit des femmes engagées dans des activités génératrices de revenus. La cérémonie s'est tenue au siège du parti à Marcory, en présence de nombreuses bénéficiaires.

Dans son allocution, l'élu a d'abord salué la victoire du RHDP aux dernières élections législatives, avant d'inviter les militantes et militants à maintenir la mobilisation en perspective des prochaines échéances locales. Pour Laurent Tchagba, l'enjeu ne se limite plus à la conquête politique, mais s'étend désormais à la consolidation d'un véritable pouvoir économique, avec les femmes comme actrices centrales.

Rendant un vibrant hommage à leur engagement quotidien, il a souligné leur rôle déterminant dans la stabilité des familles et le développement local. « Les femmes de Marcory travaillent sans relâche, de jour comme de nuit, pour soutenir leurs foyers. Leur courage et leur résilience méritent un accompagnement concret », a-t-il déclaré.

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Dans cette optique, il a annoncé la mise en place d'un mécanisme structuré de financement dédié à l'entrepreneuriat féminin. La gestion de ce fonds a été confiée à la sénatrice Mariam Fétégué, chargée de veiller à une distribution progressive, transparente et équitable des ressources. L'ambition affichée est de bâtir un dispositif crédible, capable d'attirer d'autres partenaires et soutiens institutionnels, notamment celui de la Première Dame, Dominique Ouattara.

Au-delà de l'appui financier, les quatre tricycles offerts viennent renforcer les capacités logistiques des bénéficiaires, facilitant le transport de marchandises et le développement de leurs activités commerciales.

Prenant la parole au nom des femmes de Marcory, la sénatrice Mariam Fétégué a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du donateur. Elle a salué une initiative « concrète et salvatrice », qui répond aux réalités du terrain et aux difficultés quotidiennes rencontrées par de nombreuses femmes. Par cette action, Laurent Tchagba confirme son engagement en faveur d'une politique sociale inclusive, axée sur le renforcement du pouvoir économique des femmes, véritable levier de développement durable à Marcory.