Cote d'Ivoire: Marché financier - NSIA Banque réussit une première cotation stratégique à la BRVM

Nouvelle avancée majeure pour le marché financier régional. NSIA Banque Côte d'Ivoire a annoncé la première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de la tranche libellée en francs CFA de son Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) « NSIA Banque 2025-2030 - 2e compartiment ».

Cette opération s'inscrit dans le prolongement de la titrisation réalisée en juillet 2025, d'un montant global de 50 milliards de FCFA, structurée sous forme d'une émission multidevises combinant le franc CFA et l'euro. Avec cette admission à la cote, les titres de la tranche FCFA deviennent désormais négociables sur le marché secondaire, une évolution qui renforce leur attractivité et améliore significativement leur liquidité.

Adossée à un portefeuille de créances jugées saines, l'opération bénéficie d'une notation AAA attribuée par Global Credit Rating, gage de solidité et de fiabilité pour les investisseurs. Elle illustre ainsi le respect de standards élevés en matière de structuration financière, de transparence et de gestion des risques.

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Au-delà de la performance de l'institution bancaire, cette cotation constitue une contribution notable au développement du marché des capitaux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Elle enrichit la palette des instruments financiers disponibles et participe au renforcement du segment obligataire, tout en favorisant une meilleure mobilisation de l'épargne au service de l'économie.

Pour M. Niamkey, Directeur de la Trésorerie et de l'Étranger de NSIA Banque Côte d'Ivoire, cette opération traduit la capacité de la banque à concevoir des solutions de financement robustes et adaptées aux exigences du marché. Elle s'inscrit également dans une stratégie globale de diversification des ressources et de soutien durable au financement de l'économie.

Même son de cloche du côté d'ALC Titrisation. Son Directeur Général, Olivier Gui, souligne que cette admission à la cote vient consolider le dispositif mis en place en 2025, en facilitant l'accès au marché secondaire et en renforçant la liquidité de ce type d'actifs.

L'opération a été structurée avec le concours du groupe Africa Link Capital, à travers ses entités ALC Structuration, arrangeur de l'opération, et ALC Titrisation, société de gestion du FCTC. NSIA Finance a, pour sa part, assuré le rôle de chef de file du syndicat de placement, avec la participation de l'ensemble des sociétés de gestion et d'intermédiation agréées de la zone. En remerciant les autorités de régulation, la BRVM et les investisseurs pour leur implication, NSIA Banque Côte d'Ivoire réaffirme, à travers cette initiative, son engagement à diversifier ses sources de financement et à soutenir durablement la croissance économique régionale.