Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - L'OIC outille les chargeurs pour sécuriser la chaîne import-export

L'Office ivoirien des chargeurs (Oic) a réuni, les 29 et 30 avril 2026, dans un hôtel de la place à Abidjan-Plateau, importateurs, exportateurs et acteurs du transport autour d'un séminaire stratégique animé par Dr Paul Manlan, afin de mieux maîtriser le droit des transports et d'optimiser la chaîne logistique.

Une formation spécialisée dédiée aux opérateurs économiques, importateurs, exportateurs et professionnels du transport. Cette initiative visait à « répondre aux besoins exprimés par les acteurs du secteur », notamment la réduction des pénalités, des délais et des coûts liés aux opérations de transport.

Pendant 48 heures, les 15 participants ont été outillés sur les fondamentaux juridiques des transports routiers et maritimes, les conventions internationales, l'organisation du secteur, mais aussi sur la chaîne logistique, les flux financiers et les outils d'optimisation. Objectif : améliorer leurs performances et sécuriser leurs opérations.

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Pour Aba Joseph Benett, chef du département conseil et coordination du secteur logistique à l'Oic, cette initiative s'inscrit dans la mission d'assistance de l'institution. « Nous ne pouvons accompagner efficacement sans renforcer les capacités. Cette formation vise à améliorer les pratiques et à éviter les erreurs fréquentes », a-t-il expliqué.

Les 15 bénéficiaires, satisfaits, ont salué l'engagement du directeur général de l'Oic, Sidibé Issoufou, ainsi que la qualité de l'encadrement. La session s'est achevée par la remise de diplômes. Dans cette dynamique, l'Oic prévoit une série de huit modules en 2026, avec un prochain séminaire annoncé sur l'ingénierie logistique, confirmant sa volonté de professionnaliser durablement le secteur.