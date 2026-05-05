Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Valérie Yapo lance un courant interne pour réclamer le retour à la légalité

La vie interne du Pdci-Rda connaît un nouveau tournant. Ce lundi 4 mai 2026, à Abidjan, Valérie Yapo a annoncé la création d'un courant politique baptisé « Héritiers pour la démocratie et la légalité - Pdci-Rda » (Hdl - Pdci-Rda).

Membre du Bureau politique, Valérie Yapo présente cette initiative comme une réponse aux tensions qui traversent actuellement le parti. Selon elle, il ne s'agit ni d'une dissidence ni d'une rupture, mais d'une démarche interne visant à restaurer les principes fondateurs de la formation politique créée par Félix Houphouët-Boigny. « Nous ne sommes pas contre le Pdci-Rda. Nous agissons pour son redressement », a déclaré Valérie Yapo devant la presse.

Elle a insisté sur la volonté de son courant de « restaurer la démocratie interne, garantir le respect des textes et redonner toute leur place aux instances du parti ». Pour la présidente du Hdl - Pdci-Rda, la création de ce courant répond à ce qu'elle qualifie de dysfonctionnements persistants dans la gouvernance du parti. Elle dénonce notamment « une centralisation excessive, l'affaiblissement des organes statutaires et le recul du débat démocratique ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Valérie Yapo affirme que son mouvement entend privilégier la réforme plutôt que la confrontation. « On ne construit pas un parti par la rupture, mais par la réforme », a-t-elle soutenu, appelant à la concertation, à la transparence et au respect des règles internes. Selon elle, le nouveau courant se veut également un cadre de mobilisation pour les militants attachés à l'héritage politique d'Henri Konan Bédié et de Félix Houphouët-Boigny. « Le Pdci-Rda est une histoire, une espérance, un héritage. Nous avons le devoir de le préserver, de le renforcer et de le transmettre aux générations futures », a-t-elle affirmé.

Au cours de cette sortie, Valérie Yapo est revenue sur les différends internes liés à l'organisation des congrès et au respect des textes statutaires. Sans cacher ses réserves sur la direction actuelle, elle a estimé que plusieurs décisions récentes ont nourri frustrations et incompréhensions parmi les militants. « Pourquoi, lorsqu'il s'est agi d'assurer l'intérim, avons-nous ouvert les textes et, lorsqu'il s'est agi de choisir le président, les avons-nous refermés ? », a-t-elle interrogé.

Elle soutient que son engagement pour la légalité au sein du parti n'est pas nouveau. « Ce n'est pas mon premier combat. Je ne suis pas là pour diviser le Pdci-Rda, je suis là pour que les textes soient respectés », a-t-elle insisté. Valérie Yapo reconnaît que le Hdl- Pdci-Rda entend aussi peser sur les orientations futures du parti. Elle assume la dimension stratégique de l'initiative. « C'est un courant de pression. Notre priorité, c'est de faire en sorte que les textes soient respectés et que les instances dirigeantes fonctionnent », a-t-elle déclaré.

La responsable politique a notamment regretté l'absence, selon elle, de réunions régulières des organes de décision. Elle réclame la tenue d'un congrès ainsi qu'un fonctionnement plus ouvert du Bureau politique. Par cette nouvelle initiative, Valérie Yapo ouvre ainsi un nouveau front dans le débat interne au sein du Pdci-Rda, à quelques mois d'échéances politiques qui s'annoncent déterminantes pour l'avenir du vieux parti.