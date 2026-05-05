Cote d'Ivoire: Femua 18/Concerts de clôture - Ambiance phénoménale à Abidjan et Dimbokro

La 18e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) s'est terminée, le week-end dernier, en beauté. Pour le clap de fin, deux concerts géants ont été offerts aux populations abidjanaises et à celles de Dimbokro, dans une ambiance phénoménale.

Le premier a eu pour cadre l'Institut de la jeunesse et des sports (Injs), dans la nuit du samedi 2 avril. Et le second a été gracieusement servi aux habitants de Dimbokro, dans la soirée du dimanche 3 mai. La ville de Dimbokro ayant été choisie, cette année, pour le Femua décentralisé. Au cours de ces deux nuits, le show, qui s'est déroulé de 22 à l'aube, était visiblement à la hauteur des attentes des festivaliers. En témoignait la réaction du public au passage des artistes sur scène.

Le très attendu des jeunes, la star du Rap Ivoire, Didi B, a fait montre de son talent à Abidjan et à Dimbokro pour le plaisir de ses fans venus par milliers, à l'image de ceux de l'artiste Himra, à l'édition précédente du Festival d'Anoumabo. Didi B devait relever le défi de la mobilisation et de la prestation sur scène.

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Roselyne Layo et le Français Black M ont revisité leur répertoire dans une interaction réussie avec le public. La prestation de Roselyne Layo et de ses danseuses a particulièrement été marquée par une démonstration du Mapouka de quelques minutes, dans une ambiance époustouflante. Cette partie de son passage n'a pas laissé ses fans indifférents. C'était visiblement un vrai régal.

Le show s'est poursuivi à Dimbokro, à la Place Epp Dioulakro, avec la même intensité, dans soirée du dimanche 3 mai au petit matin du lundi 4 mai. Les festivaliers ont pris part à une séance de fitness, dans la matinée de dimanche, en présence des autorités locales. Outre Didi B et Roselyne Layo, Meiway (le professeur Awôlôwô) et Kedjevara étaient également programmés à Dimbokro.

Au cours de la journée de samedi, le volet traditionnel du Femua (Femua Tradi) a été implémenté. A Anoumabo, précisément à la chefferie, la culture du pays invité d'honneur s'est frottée à celle des Atchan en Côte d'Ivoire. Une cérémonie de danse et de chant traditionnels a surtout traduit la volonté du festival d'être une passerelle entre les générations et les nations. Les participants ont également pu découvrir et apprécier différents mets des peuples gabonais et ivoirien.