Cote d'Ivoire: Cocody - La Fondation Cocis organise la première fête des orchestres et accentue son soutien aux jeunes talents

La Fondation Cocis (Choeur et Orchestre Symphonique de Côte d'Ivoire) a marqué une étape importante dans sa démarche de valorisation de la musique orchestrale en organisant le samedi 2 mai 2026, la première édition de la fête des orchestres à l'École Nationale d'Administration (Ena) de Cocody.

À travers cet événement, la fondation souhaite stimuler l'intérêt des enfants pour la musique et les initier à la pratique collective. Selon Alexandre Achi, responsable des opérations, cette fête des orchestres s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer le chant et l'apprentissage des instruments tout en inculquant des valeurs de cohésion et de vivre-ensemble à travers la musique. Résolument engagée dans la formation artistique des plus jeunes, la Fondation Cocis accompagne à ce jour sept établissements scolaires.

Dès la rentrée académique 2026-2027, le programme devrait s'élargir à trois nouvelles écoles, portant à environ 200 le nombre d'élèves bénéficiaires. Parallèlement à la formation, la fondation accorde une attention particulière à la qualité de l'encadrement. Structure à but non lucratif, elle consacre l'intégralité des ressources mobilisées à l'acquisition d'instruments de musique et à la rémunération des formateurs, garantissant ainsi un encadrement professionnel aux apprenants.

Dans cette même vision de développement, un nouveau siège a été installé à la Riviera. Cet espace est destiné à devenir un véritable centre de formation, capable d'accueillir un plus grand nombre d'enfants et de renforcer l'enseignement des instruments de l'orchestre symphonique, notamment la clarinette, le saxophone et le violon.

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Plusieurs projets sont également à l'étude. La fondation envisage notamment une collaboration artistique autour de l'oeuvre Dobé Nyaoré avec l'artiste Yvon Hayen, pressenti comme parrain de l'édition 2027 de la fête des orchestres. À moyen terme, la Fondation Cocis projette d'organiser une grande prestation musicale à Yamoussoukro, avec pour objectif un concert à la basilique en 2028.

À travers l'ensemble de ces initiatives, la fondation ambitionne d'élargir sa communauté d'apprenants et de favoriser l'émergence de nouveaux talents. Elle entend également offrir des opportunités de formation avancée, y compris à l'international, tout en développant des partenariats dans les domaines techniques liés à la musique. Par ces actions, la Fondation Cocis réaffirme sa volonté de faire de la musique un outil d'éducation, d'inclusion sociale et de développement au service de la jeunesse ivoirienne.