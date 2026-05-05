Burkina Faso: IIe édition Challenge Espoir U17 - Lancement officiel sous le signe de l'ambition

Le comité d'organisation du tournoi de football « challenge espoir U17 » a animé une conférence de presse, le vendredi 1ᵉʳ mai 2026, pour annoncer la tenue de la IIe édition prévue débuté aux premières semaines des vacances scolaires. Cette deuxième édition va être organisée en collaboration avec la ligue régionale de football du Houet.

La IIe édition du tournoi de football « Challenge Espoir U17 » est désormais sur les rails. L'annonce a été faite par le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse, le vendredi 1ᵉʳ mai 2026, à Bobo-Dioulasso. Après une première édition jugée réussie en 2025, les initiateurs entendent franchir un nouveau cap en 2026.

Dès l'entame, le promoteur, Ismaël Traoré, a salué la mobilisation des hommes de médias qu'il a qualifiée de « partenaires stratégiques ». Il a insisté sur leur rôle essentiel dans la réussite de l'événement, notamment pour amplifier sa visibilité et susciter l'adhésion de potentiels sponsors.

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Le président du comité d'organisation, Cheick Oumar Compaoré, a officiellement annoncé la tenue de cette deuxième édition placée sur le thème « Sport comme outil de formation et de citoyenneté ». À en croire, la compétition se veut bien plus qu'un simple tournoi de football. « Elle ambitionne de contribuer à l'éducation et à l'encadrement des jeunes à travers les valeurs sportives », a-t-il indiqué.

Prévu pour débuter dès la première semaine des vacances scolaires, le tournoi connaîtra son apothéose, le 15 août 2026, avec la grande finale. Cette année, 32 équipes composées de jeunes âgés de 15 à 17 ans (catégorie U17) prendront part à la compétition. Réparties en quatre poules de huit, elles disputeront chacune au moins sept matchs, garantissant ainsi un temps de jeu conséquent et une meilleure exposition des talents.

Les organisateurs entendent ainsi mettre l'accent sur la formation humaine. Discipline, respect, esprit d'équipe et fair-play sont les valeurs que ce tournoi entend inculquer aux participants. « Il s'agit également d'une véritable plateforme de détection pour les jeunes footballeurs qui pourraient ainsi se faire remarquer par des recruteurs et envisager une carrière professionnelle », aux dires du président du comité d'organisation.

Pour réussir cette deuxième édition du tournoi « challenge espoir U17 », le comité d'organisation a lancé un appel à l'endroit des partenaires, des médias et du public afin de soutenir cette initiative. Pour les promoteurs du Challenge Espoir U17, investir dans le sport à la base, c'est contribuer à bâtir une jeunesse responsable et porteuse d'avenir.